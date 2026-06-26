Cần Thơ triệt xóa điểm tụ tập cá độ bóng đá, giao dịch gần 600 triệu đồng

Ngày 26/6, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, thực hiện quyết liệt ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ; đồng thời dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ về tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, nhất là cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2026, Công an phường Cái Răng đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, triệt xóa một điểm tụ tập cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Cái Răng phát hiện tại quán càphê A.M.Z thuộc khu vực Thạnh Mỹ, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ có nhiều đối tượng tụ tập, biểu hiện nghi vấn tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Vào lúc 00 giờ 40 phút ngày 24/6/2026, Công an phường Cái Răng bất ngờ tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 14 đối tượng đang có mặt tại địa điểm trên và có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá bằng nhiều hình thức.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2,5 triệu đồng tiền mặt, 14 điện thoại di động và 8 xe môtô cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan. Các đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an phường để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã truy cập các trang cá cược bóng đá của nhà cái trên mạng như: 8x.181.com, CM.88.com, OK9.com, 1x.Bet,….; đăng ký tài khoản cá nhân, nạp tiền và trực tiếp tham gia cá cược các trận bóng đá.

Tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động cá cược được xác định ban đầu trên 200 triệu đồng; trong đó, có trận đấu số tiền được thua từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng mỗi trận.

Qua kiểm tra dữ liệu trên các thiết bị điện tử, lực lượng Công an còn phát hiện một số đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức trò chơi “nổ hũ” trực tuyến 40 triệu đồng.

Tổng số tiền ăn thua liên quan đến hình thức này trong khoảng một tháng qua các đối tượng giao dịch số tiền gần 398 triệu đồng.

Hiện, Công an phường Cái Răng đang tiếp tục củng cố tài liệu, trích xuất dữ liệu điện tử, xác minh dòng tiền và làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, việc kịp thời phát hiện, bắt quả tang điểm tụ tập cá độ bóng đá trên được xem là “phát súng mở đầu” của Công an thành phố Cần Thơ trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2026.

Kết quả này không chỉ thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Ban Giám đốc Công an thành phố mà còn khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát địa bàn của Công an phường Cái Răng; kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng các giải đấu bóng đá lớn để tổ chức đánh bạc, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời tích cực cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các địa điểm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức hoặc tham gia đánh bạc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn./.

Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, khởi tố 10 đối tượng Thông qua mô hình phân cấp chặt chẽ, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia cá độ bóng đá trực tuyến trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trong nước.