An Giang: Xử phạt người cung cấp thông tin sai sự thật về việc xuất hiện cá sấu

Ngày 26/6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm (tỉnh An Giang), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1988, ngụ tổ 9, ấp Tân Thành, xã Núi Cấm) do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về việc xuất hiện cá sấu nặng khoảng 80kg trên kênh Vịnh Tre.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm, sáng 10/6/2026, Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm tiếp nhận thông tin về việc phát hiện một con cá sấu trên kênh Vịnh Tre.

Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo Công an phối hợp với các ngành liên quan tổ chức xác minh và làm việc với bà Trần Thị Thanh Nhàn là người cung cấp thông tin này.

Kết quả kiểm tra tại khu vực kênh Vịnh Tre không ghi nhận việc xuất hiện cá sấu như thông tin lan truyền. Quá trình làm việc, em L.N.T (sinh năm 2009, con ruột bà Nhàn) thừa nhận hình ảnh cá sấu được em tạo bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini, sau đó gửi vào nhóm Zalo gia đình.

Tin hình ảnh là thật, bà Nhàn đã trình báo cơ quan chức năng và thông tin tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ "quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử", Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm quyết định xử phạt bà Trần Thị Thanh Nhàn 7,5 triệu đồng; đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật đã đăng tải./.

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