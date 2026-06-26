Truy bắt 3 đối tượng cướp tài sản của học sinh ở Đắk Lắk

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng dùng dao uy hiếp một nhóm học sinh để cướp tài sản (theo quy định tại Điều 168, Bộ luật Hình sự). Đây là nhóm đối tượng manh động, ngang nhiên vi phạm pháp luật, làm hoang mang dư luận tại địa phương.

Các đối tượng bao gồm: Y Niên Niê (20 tuổi), Y Ji Mi Kbuôr (21 tuổi) và Niê Rôsi (19 tuổi) cùng trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 22/6, một nhóm 8 học sinh trung học cơ sở cùng trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk đang trên đường đi giao lưu bóng đá qua thôn 11A, xã Ea Ktur thì bị 3 đối tượng chặn đường.

Sau đó, một đối tượng lấy dao đe dọa, uy hiếp rồi cướp của các em 2 chiếc điện thoại iPhone và 1 balô thể thao bên trong có 1 đôi giày đá bóng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 22,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ địa bàn số 4, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Ea Ktur và xã Hòa Phú vào cuộc xác minh, truy xét.

Sau gần 10 giờ tích cực điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 2 giờ ngày 23/6, Công an đã bắt giữ được 3 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên khi đang ẩn náu tại tại buôn Kbu, xã Hòa Phú, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong đó, Y Ji Mi Kbuôr dùng dao đe dọa để cướp 2 chiếc điện thoại, còn Y Niên Niê cướp ba lô thể thao.

Hiện vụ án đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

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