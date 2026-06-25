Án phạt nghiêm khắc cho nhóm "dàn cảnh" cướp xe ôtô trả góp

Sau 2 ngày xét xử, chiều 25/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 17 bị cáo trong nhóm cướp xe ôtô trả góp có tổ chức.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Nhật Linh (sinh năm 1995, ở Hà Nội) 20 năm tù và Hoàng Văn Tú (sinh năm 1993, ở Hưng Yên) 19 năm tù; các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt các mức án từ 10-17 năm tù về cùng tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 4/2024, Tú, Linh cùng Đặng Đức Lộc (sinh năm 1994), Phạm Thị Thủy (sinh năm 1988) đều không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập, chơi theo nhóm. Để có tiền tiêu xài, cả bọn bàn bạc, thống nhất kế hoạch phạm tội theo “kịch bản” được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cụ thể, Thủy sẽ tìm người đứng tên vay ngân hàng để mua ôtô trả góp. Linh và Tú tìm khách mua lại chiếc xe này. Trong khi đó, Lộc thuê người đóng giả “quần chúng,” sẵn sàng xông ra ngăn cản, gây rối khi cần thiết, nhằm giúp cả nhóm nhanh chóng chiếm đoạt chiếc xe vừa được khách thanh toán mà không bị phản kháng.

Tháng 4/2024, Thủy thuê Nguyễn Tiến Vọng (sinh năm 1997, ở Phú Thọ) đứng ra vay trả góp ngân hàng để mua 1 xe ôtô nhãn hiệu Ford Raptor màu trắng, với giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngày 27/4/2024, Lộc hẹn gặp khách là anh C (sinh năm 1994, ở Hà Tĩnh) đến xem xe. Do anh C đang ở Hà Tĩnh nên đã thuê anh K đến xem, nhận xe rồi vận chuyển về Hà Tĩnh cho mình. Sau khi xem xe, anh K nói với anh C rằng có thể mua chiếc xe với giá 1,2 tỷ đồng. Thấy vậy, anh C liên lạc với Lộc để “chốt” mua xe với giá trên, trả trước 870 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán cho Lộc khi hoàn thiện thủ tục sang tên.

Sau khi nhận tiền bán xe, Lộc bảo anh K ra xe lấy giấy tờ, đồng thời thông báo cho đồng bọn thực hiện kế hoạch ngăn chặn, khống chế anh K để Lộc cùng đồng bọn lái chiếc Ford Raptor bỏ trốn.

Khi anh K ra xe để lấy giấy tờ thì thấy người bán xe lái xe bỏ chạy. Lúc đó, anh K đuổi theo nhưng bị nhóm người được các bị cáo thuê từ trước vây quanh, uy hiếp. Thấy vậy, anh K sợ hãi không dám đuổi theo, chỉ có thể gọi điện báo cho anh C biết sự việc.

Số tiền chiếm đoạt được là hơn 869 triệu đồng được nhóm bị cáo chia nhau. Ngày 4/5/2024, Thủy bán chiếc xe trên cho một người đàn ông quen biết trên mạng xã hội với giá 830 triệu đồng.

Sau lần đầu trót lọt, nhóm bị cáo tiếp tục đi tìm các “con mồi” mới để cướp tài sản. Lần này, Thủy thuê Lê Đức Lâm (sinh năm 1979, ở Thanh Hóa) đứng tên mua chiếc ôtô Ford Raptor khác với giá 1,3 tỷ đồng, trả trước cho ngân hàng 500 triệu đồng. Cả nhóm bàn bạc thống nhất phân công Linh cùng Lộc “vào vai” người đi bán xe.

Ngày 16/5/2024, Thủy nhận được xe và báo cho Lộc, Linh để tìm khách mua xe với giá 915 triệu đồng. Nhưng do Linh, Tú và Anh Tuấn có mâu thuẫn với Lộc nên Linh giả vờ đồng ý với mọi kế hoạch.

Trên thực tế, Linh chuẩn bị sẵn kế hoạch riêng và đã thuê người để cướp lại chiếc ôtô Ford Raptor, giấu không cho Lộc và Thủy biết. Linh bàn bạc với Tú, Tuấn thuê một người giả vờ là khách đến mua xe, hẹn gặp Thủy để xem xe rồi thuê một nhóm “xã hội đen” đến cướp chiếc xe, lấy giấy tờ, đem bán với giá 900 triệu đồng.

Bị bất ngờ vì kế hoạch không diễn ra như mong đợi, sau khi chiếc xe ôtô bị cướp, ngày 17/5/2024, Lộc và Thủy đến công an trình báo việc. Cơ quan công an đã tiến hành điều tra và làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án./.

Lừa đảo mua ôtô trả góp, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của ngân hàng Sau khi nhận được tiền mua xe ôtô của Linh, Đức không thực hiện việc trả nợ cho ngân hàng để tất toán khoản vay và lấy Giấy đăng ký xe (bản gốc) mà sử dụng để trả nợ ngoài xã hội và chi tiêu cá nhân.