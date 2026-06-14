Lừa đảo mua ôtô trả góp, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của ngân hàng

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, đưa ra xét xử bị can Lê Anh Đức (sinh năm 1998, trú tại thôn Yên Quang, xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự) và tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341, khoản 3, điểm b-Bộ luật Hình sự).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2024, Lê Anh Đức làm nghề môi giới mua bán xe ôtô cũ, do gặp khó khăn trong quá trình kinh doanh, Đức nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga (địa chỉ tại phố Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, Hà Nội) thông qua hình thức mua xe ôtô trả góp.

Do Đức có nợ xấu, không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng nên Đức đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân làm dịch vụ cho thuê xe tự lái, cần mở rộng hoạt động kinh doanh nên nhờ người đứng tên vay mua xe ôtô trả góp hộ Đức, mọi thủ tục liên quan đến hồ sơ vay vốn ngân hàng do Đức thực hiện, tiền trả nợ ngân hàng do Đức chịu trách nhiệm, đồng thời Đức sẽ trả tiền công cho những người đứng tên khoản vay mua xe ôtô giúp Đức.

Để thực hiện thủ tục vay tiền ngân hàng mua xe ôtô trả góp, Đức liên hệ với các showroom bán xe ôtô, đồng thời liên hệ tổng đài của Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga và gặp chị Nguyễn Thu Trang (là nhân viên ngân hàng) tư vấn hỗ trợ làm thủ tục vay vốn mua xe ôtô trả góp.

Sau khi được tư vấn, theo quy định của ngân hàng, hồ sơ vay vốn ngân hàng phải có hợp đồng lao động và giấy xác nhận thu nhập hàng tháng của người đứng tên khoản vay, Đức đã lên mạng xã hội tìm và liên hệ với tài khoản Zalo tên “Tuệ Tĩnh Tâm" để thuê làm giả các giấy tờ gồm: Hợp đồng lao động và giấy xác nhận thu nhập của người vay và cung cấp cho ngân hàng để được xét duyệt hồ sơ vay vốn.

Tin tưởng vào các tài liệu giả do Đức cung cấp là thật, Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga đã giải ngân vào các showroom mà Đức ký nhờ người đứng tên hợp đồng mua xe và hợp đồng vay tiền ngân hàng, nhận được tiền từ ngân hàng. Đức nói những người đứng tên hợp đồng đến nhận bàn giao xe từ showroom, sau đó bàn giao lại xe cho Đức.

Thông qua mối quan hệ kinh doanh xe ôtô, Đức quen biết Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1987, ở phường Khương Đình, Hà Nội) cùng làm nghề kinh doanh, môi giới mua bán xe ôtô.

Đức đưa thông tin gian dối với Linh rằng Đức đang kinh doanh xe ôtô trả góp, có nhiều xe nhờ người khác đứng tên hộ khoản vay tại ngân hàng, do cần tiền nên phải bán lại xe ôtô với giá thấp hơn thị trường. Mọi thủ tục liên quan đến trả nợ tất toán khoản vay tại ngân hàng Đức sẽ chịu trách nhiệm, khi nào ngân hàng bàn giao Giấy đăng ký xe ôtô (bản gốc) thì sẽ bàn giao lại cho Linh.

Tin tưởng Đức, anh Linh đồng ý mua xe ôtô của Đức. Sau khi nhận tiền mua xe, Đức bàn giao cho Linh các giấy tờ xe gồm: Giấy đăng kiểm xe (bản gốc), giấy đi đường của ngân hàng (bản gốc). Đức thỏa thuận khi đăng ký xong thủ tục cấp Giấy đăng ký xe và biển số xe, Đức sẽ bàn giao cho Linh Giấy đăng ký xe (bản photo công chứng) và biển số xe sau.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của Linh, Đức không thực hiện việc trả nợ cho ngân hàng để tất toán khoản vay và lấy Giấy đăng ký xe (bản gốc) mà sử dụng để trả nợ ngoài xã hội và chi tiêu cá nhân.

Với thủ đoạn trên, từ 11/2024 đến tháng 12/2024, Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng liên doanh Việt-Nga tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Ngân hàng liên doanh Việt-Nga yêu cầu Đức trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt này./.

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