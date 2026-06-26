Tuyên án tử hình kẻ nhẫn tâm sát hại 3 người trong một gia đình

Ngày 26/6, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh) mức án tử hình về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; hình phạt chung là tử hình.

Nguyễn Cao Bằng là bị cáo gây ra vụ án giết ba người trong cùng một gia đình xảy ra vào tối 19/5/2026 tại ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh, gây rúng động dư luận địa phương.

Phiên tòa được tổ chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hậu Thạnh, thu hút đông đảo người dân đến theo dõi.

Theo cáo trạng, năm 2018, Nguyễn Cao Bằng và chị Mai Thị Thu Trang (41 tuổi) thuê nhà trọ tại ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh sinh sống với nhau như vợ chồng. Đến tháng 3/2026, do Bằng không có việc làm, không có thu nhập ổn định nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị Trang chuyển về sống cùng mẹ đẻ là bà Huỳnh Thị Điệp (70 tuổi) tại ấp Huỳnh Thơ và chấm dứt việc chung sống với Bằng.

Khoảng 18 giờ ngày 19/5/2026, sau khi sử dụng rượu, bia, Bằng mang theo một con dao dài 27cm giấu trong cốp xe máy rồi đến quán cà phê đối diện quán ăn của chị Trang.

Khi nhìn thấy Bằng, bà Điệp, chị Trang và Nguyễn Gia Bảo (22 tuổi, con riêng của chị Trang) lớn tiếng chửi mắng. Bằng đi sang quán ăn, yêu cầu một người đang lắp camera rời đi.

Sau khi tiếp tục xảy ra cự cãi với ba mẹ con, Bằng quay lại xe lấy dao rồi đi vào bên hông quán. Bằng bất ngờ dùng dao đâm hai nhát vào lưng bà Huỳnh Thị Điệp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chứng kiến sự việc, chị Mai Thị Thu Trang dùng nồi nước sôi hắt về phía Bằng và dùng ghế nhựa chống trả nhưng không thành. Khi chị Trang quay lưng bỏ chạy, Bằng tiếp tục dùng dao đâm một nhát vào vùng lưng khiến nạn nhân tử vong.

Lúc này, anh Nguyễn Gia Bảo vào can ngăn, bị Bằng đâm một nhát vào ngực. Nạn nhân nhiều lần xin tha mạng nhưng vẫn bị Bằng đâm, chém liên tiếp 10 nhát vào vùng đầu, ngực, bụng, tay và chân khiến anh Bảo ngã bất tỉnh.

Tưởng nạn nhân đã chết, Bằng vứt dao rồi quay ra xe chuẩn bị rời khỏi hiện trường nhưng khi thấy anh Bảo tỉnh lại và chạy về hướng Trung tâm Y tế khu vực Tân Thạnh, Bằng quay lại lấy kéo tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nhát vào vùng đầu và lưng khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Bằng điều khiển xe máy bỏ trốn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Bằng tại khu vực ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Cao Bằng. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Kết quả điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Cao Bằng đã trực tiếp tước đoạt tính mạng của ba nạn nhân. Bà Huỳnh Thị Điệp tử vong do thủng hai phổi, thủng tim, đứt tĩnh mạch phổi và động mạch chủ; chị Mai Thị Thu Trang tử vong do thủng phổi, đứt tĩnh mạch phổi, phế quản chính và động mạch chủ ngực; anh Nguyễn Gia Bảo tử vong do mất máu cấp vì đa vết thương.

Bị cáo được xác định có các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự gồm cố tình thực hiện tội phạm đến cùng và phạm tội đối với người từ đủ 70 tuổi trở lên; tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện hợp pháp của chị Mai Thị Thu Trang và anh Nguyễn Gia Bảo yêu cầu bị cáo bồi thường 468 triệu đồng; đại diện theo ủy quyền của gia đình bà Huỳnh Thị Điệp yêu cầu bồi thường 689 triệu đồng. Đến thời điểm xét xử, Nguyễn Cao Bằng chưa bồi thường cho các gia đình bị hại.

Cơ quan tố tụng tỉnh Tây Ninh xác định Nguyễn Cao Bằng đã sử dụng dao có tính sát thương cao thuộc danh mục quy định tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA của Bộ Công an để thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tính mạng của nhiều người và xâm phạm chế độ quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng của Nhà nước.

Sau thời gian xét xử, nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Bằng mức án tử hình về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo quy định tại Điều 123 và điều 304 của Bộ luật Hình; buộc bị cáo thực hiện trách nhiệm bồi thường dân sự số tiền hơn 1,1 tỷ đồng cho gia đình các bị hại./.

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