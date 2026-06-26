Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở tại Cao Bằng và Tuyên Quang

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xảy ra ngập úng cục bộ, sạt lở đất và thiệt hại về tài sản, sản xuất của người dân.

Mưa lớn xảy ra ở các xã Thông Nông, Tĩnh Túc, Quảng Lâm, Hòa An, Nguyên Bình, phường Thục Phán… đã làm trên 150 ngôi nhà bị ngập nước dưới 1m, nhiều tuyến đường liên thôn, khu dân cư bị chia cắt.

Gần 186ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 2 con gia súc bị chết do sét đánh.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai phương châm “4 tại chỗ,” huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật tình hình thiệt hại.

Hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê, rà soát thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Theo dự báo mưa lớn còn diễn biến phức tạp có khả năng cao xảy ra lũ lụt, lũ quét trên các sông, khe suối và sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng có thông báo từ ngày 26-30/6, trên các sông thuộc tỉnh Cao Bằng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-5,5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng nguồn các sông, suối nhỏ có khả năng lên trên mức trên báo động 3, vùng hạ lưu sông Bằng tại trạm thủy văn Bằng Giang lên mức báo động 3, trên báo động 3; sông Gâm có khả năng lên mức báo động 1-2.

Trong chiều và đêm 26/6, khả năng ngập lụt tại hạ lưu sông Bằng gồm khu vực ven sông các phường Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, vị trí các tổ dân phố vùng thấp ven sông Hiến mức ngập sâu nhất từ 1-2m.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ra công điện yêu cầu các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, bị động trong mọi tình huống; khẩn trương rà soát các hộ dân đang sinh sống tại ven sông, ven suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, khu vực taluy nguy hiểm; chủ động tổ chức sơ tán, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, bố trí lực lượng chốt trực, kiểm soát, cắm biển cảnh báo tại các ngầm tràn, cầu tràn, điểm ngập sâu, khu vực nước chảy xiết, vị trí có nguy cơ sạt lở, tuyến đường bị chia cắt; tuyệt đối không để người dân, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ di dời trẻ em ra vùng an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng với đó, huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, lực lượng dân quân, công an cơ sở và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản; khơi thông dòng chảy, bảo vệ công trình, xử lý bước đầu các điểm ngập úng, sạt lở, ách tắc giao thông.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế.

Trong khi đó tại Tuyên Quang, từ 19 giờ ngày 25/6 đến trưa ngày 26/6, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa to đến rất to trên diện rộng với lượng mưa từ 150mm-208mm như: Quảng Nguyên (Quảng Nguyên) 208mm, Nậm Ban 1 (Tát Ngà) 197mm, Tân Lập 2 (Tân Quang) 189mm, Nậm Ban (Tát Ngà) 174mm, Tiên Nguyên 1 (Tiên Nguyên) 163mm, Sinh Long (Côn Lôn) 159mm, Đồng Tâm (Đồng Tâm) 159mm, Du Già 2 (Du Già) 155mm, Nậm Ban 2 (Tát Ngà) 151mm, Tiên Nguyên 2 (Tiên Nguyên) 150mm...

Đặc biệt, mưa lớn kèm dông, sét khiến 2 người thương vong và gây thiệt hại về nhà ở, cây trồng, vật nuôi, làm hư hỏng công trình thủy lợi, sạt lở, ách tắc giao thông trên một số tuyến đường liên thôn.

Một người dân bị sét đánh gây tử vong. (Ảnh: TTXVN phát)

Cụ thể. khoảng 2 giờ 15 phút ngày 26/6, trong mưa dông, bà Làn Thị Sán, sinh năm 1971, thôn Đồng Tiến, xã Yên Thành (Tuyên Quang) bị sét đánh gây tử vong.

Hộ gia đình ông Đặng Văn Nam, xã Hồ Thầu (Tuyên Quang) cũng bị sét đánh vào đường dây điện khiến 1 người bị thương, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa xã Hoàng Su Phì.

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm 20 nhà dân bị hư hỏng, gây sạt lở đường giao thông tại các xã Côn Lôn và Thượng Nông; 50m kênh mương ở xã Niêm Sơn bị sạt lở, hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân các xã đã chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách xuống cơ sở để nắm bắt tình hình và chỉ đạo các thôn thống kê thiệt hại; huy động lực lượng san gạt đất đá sạt lở để đảm bảo giao thông thông suốt.

Đồng thời, hỗ trợ và hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra nhằm bảo đảm nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Trước tình hình mưa lớn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền các thông tin dự báo, cảnh báo về công tác phòng chống thiên tai đến người dân, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại xã Tân Trịnh (Tuyên Quang). (Ảnh: TTXVN phát)

Hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lớn bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Cùng với đó, các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và xử lý thông tin kịp thời; khi phát sinh các tình huống, thực hiện tốt phương án đã xây dựng và phương châm “4 tại chỗ”./.

Cao Bằng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến ngày 26/6/2026, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xảy ra ngập úng cục bộ, sạt lở đất, gây thiệt hại về tài sản, sản xuất của người dân.

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