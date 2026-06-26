Phát hiện hang động mới với hệ thống thạch nhũ hiếm gặp tại Phong Nha-Kẻ Bàng

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss cho biết, một hang động mới vừa được phát hiện tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) với chiều dài khoảng 3km, sở hữu hệ thống thạch nhũ đồ sộ cùng nhiều cụm ngọc động có kích thước hiếm gặp.

Phát hiện này được đánh giá có giá trị lớn về địa chất, góp phần khẳng định tiềm năng nghiên cứu, bảo tồn và phát triển du lịch khám phá của khu vực Di sản Thiên nhiên thế giới.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss cho biết hang động mới được đặt tên là hang Thắng (Victory Cave), theo tên người dân địa phương đầu tiên phát hiện vị trí của hang.

Trước đó, ngày 3/6, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đội thám hiểm công ty đã phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức khảo sát thực địa trong 6 ngày liên tiếp.

Hang Thắng nằm trên tuyến giữa hang Voi và hồ Ma Đa, thuộc thung lũng Ma Đa trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Theo kết quả khảo sát ban đầu, hang có chiều dài khoảng 3.000m, chiều rộng trung bình 70m và có nhiều đoạn mở rộng trên 100m. Hang gồm hai cửa, chia thành hai nhánh riêng biệt; cửa vào có diện tích khoảng 5m², trong khi cửa ra khá hẹp, chỉ đủ để một người trưởng thành di chuyển qua.

Để tiếp cận lòng hang, các thành viên đoàn khảo sát phải sử dụng kỹ thuật đu dây xuống độ sâu khoảng 20m. Ngay khi xuống đến đáy, không gian rộng lớn bên trong hiện ra với hệ thống thạch nhũ được hình thành qua hàng trăm nghìn năm kiến tạo địa chất.

Gần như toàn bộ chiều dài hang được bao phủ bởi các khối thạch nhũ có quy mô lớn. Nhiều cột thạch nhũ cao tới khoảng 50m vươn lên giữa lòng hang, xen kẽ là những rèm đá rủ từ trần xuống, các khối măng đá khổng lồ và nhiều dạng cấu trúc địa chất độc đáo, tạo nên cảnh quan kỳ vĩ.

Đặc biệt, đoàn khảo sát phát hiện số lượng lớn các cụm ngọc động với kích thước ấn tượng. Những viên ngọc động có hình tròn, bề mặt nhẵn bóng và màu trắng sáng, tập trung trong các hốc đá tự nhiên.

Đại diện Jungle Boss cho biết đây là dạng cấu trúc địa chất hiếm gặp, ngay cả các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm khảo sát hang động cũng chưa từng ghi nhận mật độ xuất hiện lớn như tại hang Thắng.

Sau khi hoàn thành khảo sát, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss đã có văn bản gửi Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đề xuất bổ sung hang Thắng vào lộ trình tham quan 2 ngày 1 đêm của dự án du lịch sinh thái khám phá thung lũng Ha Ma Đa-hang Trạ Ang.

Đề xuất này đã được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng chấp thuận về chủ trương.

Theo đánh giá của đơn vị khảo sát, với quy mô lớn, cảnh quan nguyên sơ cùng hệ thống thạch nhũ và ngọc động đặc sắc, hang Thắng hứa hẹn trở thành điểm nhấn mới trong hành trình khám phá thiên nhiên tại Quảng Trị, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mạo hiểm, nâng cao giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trong thời gian tới./.

Phát hiện thêm 26 hang động mới tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng Đoàn thám hiểm đã khảo sát 29 hang động, trong đó phát hiện mới 26 hang và mở rộng 3 hang đã biết, với tổng chiều dài đo vẽ 13.643m.