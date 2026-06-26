Cháy rừng lan rộng khắp miền Tây nước Mỹ

Thời tiết nắng nóng, khô hạn và gió đổi hướng thất thường gây khó khăn cho công tác dập tắt các đám cháy rừng đang bùng phát tại miền Tây nước Mỹ.

Ngày 25/6, nhà chức trách liên bang báo cáo trên khắp cả nước ghi nhận 37 đám cháy lớn chưa được khống chế, trong đó nghiêm trọng nhất là đám cháy Cottonwood ở bang Utah.

Theo báo cáo hằng ngày của Trung tâm Quốc gia điều phối liên ngành Mỹ (NICC), có thêm 6 đám cháy lớn mới được ghi nhận chỉ trong 24 giờ. Mỹ hiện đang ở trong tình trạng báo động cấp độ 3 - mức cao thứ ba trong khung của liên bang về sẵn sàng ứng phó khẩn cấp với cháy rừng. Theo đó, 6.762 nhân viên được huy động đến 70 đám cháy đang hoành hành.

Tại bang Utah, đám cháy Cottonwood bùng phát ở rừng quốc gia Fishlake - khu vực có địa hình hiểm trở thuộc dãy núi Tushar - thiêu rụi thêm khoảng 122km2 diện tích rừng chỉ trong một ngày, nâng tổng diện tích rừng bị cháy lên khoảng 247km2.

Trong khi lực lượng chức năng chưa thể khống chế ngọn lửa, đám cháy này đe dọa trực tiếp nhiều công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng thiết yếu, buộc chính quyền phải ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp, đồng thời phong tỏa nhiều khu vực và tuyến đường.

Thống đốc bang Utah Spencer Cox nhận định đám cháy này có thể trở thành một trong những thảm họa gây thiệt hại về tài sản nghiêm trọng nhất trong lịch sử bang Utah sau khi có báo cáo đánh giá chính thức.

May mắn, đến nay, bang chưa ghi nhận thương vong do đám cháy Cottonwood. Ngoài Utah, cháy rừng cũng đang bùng phát dữ dội tại các bang khác như Nevada, Arizona, New Mexico.

Cơ quan Dự báo thuộc Trung tâm Phòng chữa cháy liên ngành quốc gia nhận định nguy cơ cháy rừng sẽ vượt mức trung bình tại hầu hết các bang miền Tây đến hết tháng 6.

Nguyên nhân là do thời tiết mùa Đông và đầu mùa Xuân ấm, khô hơn bình thường khiến độ ẩm của thảm thực vật giảm xuống mức thấp kỷ lục tại nửa phía Nam của Đại Bồn địa (Great Basin), cùng với tình trạng khan hiếm tuyết tại nhiều khu vực Tây Nam nước Mỹ.

Cơ quan Tài nguyên nước Utah báo cáo lượng tuyết tích tụ năm 2026 của bang này ở mức thấp nhất trong lịch sử, khiến toàn bộ bang ở trong tình trạng hạn hán. Từ tháng 5, Thống đốc bang Utah phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn bang do hạn hán nghiêm trọng, trong bối cảnh toàn bộ 29 hạt của bang đều chịu hạn hán nặng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Theo NICC, tính từ đầu năm đến nay, toàn nước Mỹ đã hứng chịu 35.118 vụ cháy rừng, thiêu rụi khoảng 11.900 km2 diện tích, chiếm 165% diện tích rừng bị cháy và 135% số vụ trung bình 10 năm qua./.

Mỹ sơ tán hơn 31.000 người do đám cháy rừng mới ở Los Angeles Đám cháy mới được đặt tên là Hughes, cách Los Angeles khoảng 80 km về phía Bắc và đã tạo ra những ngọn lửa lớn cũng như cột khói khổng lồ ở khu vực đồi núi.