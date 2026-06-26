Ba tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng tiếp tục có mưa, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh trên.

Cụ thể, từ 8 giờ 40 phút đến 13 giờ 40 phút, các tỉnh nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như Tuyên Quang và Thái Nguyên từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm; Cao Bằng từ 10-20mm, cục bộ có nơi trên 40mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Côn Lôn, Đồng Tâm, Du Già, Hồ Thầu, Linh Hồ, Minh Sơn, Quảng Nguyên, Sủng Máng, Tân Quang, Tát Ngà, Thông Nguyên, Tiên Nguyên; Bắc Mê, Bắc Quang, Bạch Xa, Giáp Trung, Hàm Yên, Hồng Thái, Khâu Vai, Lâm Bình, Lao Chải, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Quang, Ngọc Đường, Quang Bình, Tân Mỹ, Thanh Thủy, Thượng Lâm, Tùng Bá, Yên Cường, Yên Hoa, Yên Minh; Bạch Đích, Bạch Ngọc, Bản Máy, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình An, Bình Xa, Cán Tỷ, Cao Bồ, Chiêm Hóa, Đồng Văn, Đồng Yên, Đường Hồng, Đường Thượng, Hòa An, Hoàng Su Phì, Hồng Sơn, Hùng An, Hùng Đức, Hùng Lợi, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Liên Hiệp, Lũng Cú, Mèo Vạc, Minh Ngọc, Minh Tân, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Nghĩa Thuận, Ngọc Long, Nhữ Khê, Niêm Sơn, An Tường, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Minh Xuân, Nông Tiến, Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Phú Linh, Phú Lương, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Sà Phìn, Sơn Vĩ, Tân An, Tân Tiến, Tân Trào, Tân Trịnh, Thái Hòa, Thái Sơn, Thắng Mố, Thàng Tín, Thuận Hòa, Thượng Nông, Thượng Sơn, Tiên Yên, Tri Phú, Trung Hà, Trung Thịnh, Trường Sinh, Tùng Vài, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Lập, Yên Nguyên, Yên Sơn, Yên Thành (tỉnh Tuyên Quang).

Tại tỉnh Thái Nguyên là các xã, phường: Bạch Thông, Chợ Đồn, Nghiên Loan, Phong Quang, Võ Nhai; Ba Bể, Bằng Thành, Bằng Vân, Cẩm Giàng, Cao Minh, Chợ Rã, Đại Phúc, Dân Tiến, Đồng Hỷ, La Hiên, Lam Vỹ, Nam Cường, Ngân Sơn, Nghĩa Tá, Nghinh Tường, Phúc Lộc, Quảng Bạch, Quang Sơn, Thần Sa, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Tràng Xá, Văn Hán, Văn Lang, Yên Phong; An Khánh, Chợ Mới, Côn Minh, Cường Lợi, Định Hóa, Đồng Phúc, Hiệp Lực, Kim Phượng, Nà Phặc, Na Rì, Nam Hòa, Bắc Kạn, Đức Xuân, Gia Sàng, Linh Sơn, Quan Triều, Phú Lạc, Phú Lương, Phủ Thông, Phượng Tiến, Sảng Mộc, Tân Cương, Tân Khánh, Tân Kỳ, Thượng Minh, Thượng Quan, Trại Cau, Trần Phú, Văn Lăng, Vĩnh Thông, Vô Tranh, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Thịnh, Yên Trạch.

Đối với tỉnh Cao Bằng gồm các xã, phường: Minh Tâm, Nguyên Bình, Quảng Lâm, Tam Kim, Thông Nông, Tĩnh Túc; Bạch Đằng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Cần Yên, Canh Tân, Cô Ba, Hưng Đạo, Huy Giáp, Khánh Xuân, Minh Khai, Tân Giang, Thục Phán, Thành Công, Thanh Long, Trường Hà, Xuân Trường, Yên Thổ; Ca Thành, Cốc Pàng, Đông Khê, Đức Long, Hạ Lang, Hà Quảng, Hạnh Phúc, Hòa An, Kim Đồng, Lũng Nặm, Lý Bôn, Nam Quang, Nam Tuấn, Nguyễn Huệ, Nùng Trí Cao, Phan Thanh, Sơn Lộ, Thạch An, Vinh Quý.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 21 giờ ngày 25/6 đến 7 giờ ngày 26/6, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Quảng Nguyên 206,8mm, Nậm Ban 1 195,4mm (Tuyên Quang); Đông Viên 180,4mm (Thái Nguyên); Tĩnh Túc 198,2mm (Cao Bằng);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên Từ 21 giờ 30 ngày 21/6 đến 2 giờ 30 ngày 22/6, Phú Thọ và Thái Nguyên có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Thái Nguyên từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Phú Thọ từ 5-20mm, có nơi trên 30mm.