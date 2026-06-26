Nắng nóng gay gắt ở miền Trung gây áp lực lên đời sống và sản xuất của người dân

Ngày 26/6, trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, khi nhiệt độ lên đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm giảm sâu khiến cảm giác oi bức càng trở nên ngột ngạt.

Mới hơn 10 giờ sáng, trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Huế, hơi nóng từ mặt đường nhựa đã hắt lên hầm hập. Người đi đường mặc quần áo và đồ bảo hộ chống nắng kín mít từ đầu đến chân, nhưng vẫn khó tránh cảm giác bỏng rát khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Giữa cái nắng bỏng rát, nhiều lao động tự do vẫn phải gồng mình mưu sinh. Tại Bến xe Đông Ba và chợ Đông Ba, trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Xuân, nhiều lao động tự do vẫn miệt mài vận chuyển hàng hóa, giữa cái nắng chói chang.

Mồ hôi thấm đẫm trên lưng áo, nhiều người tranh thủ tìm bóng râm ít ỏi dưới gốc cây hoặc mái hiên để nghỉ vài phút uống nước, rồi lại tiếp tục công việc.

Ông Nguyễn Văn Quốc, làm nghề giao các đơn hàng đến và đi ở Bến xe Đông Ba chia sẻ, làm việc ở ngoài trời nắng nóng bỏng rát nên rất mệt do nhanh mất sức. Biết là ảnh hưởng sức khỏe nhưng không làm thì không có thu nhập trang trải cuộc sống.

Không riêng gì nghề giao hàng, những người bán vé số dạo, công nhân môi trường, thợ và công nhân xây dựng, cũng đang trải qua những ngày làm việc vất vả hơn thường lệ. Với họ, cái nóng không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe như say nắng, mất nước, kiệt sức.

Ông Trần Văn Tiến, thợ làm xây dựng công trình nhà ở Khu đô thị Bàu Vá, phường Thủy Xuân cho biết, công việc xây dựng hầu như cả ngày ở ngoài trời nắng gay gắt. Để giảm ảnh hưởng của nắng nóng, thợ làm xây dựng ngoài trời phải mặc áo dày, đội mũ rộng vành, tăng thời gian nghỉ ngơi và uống thật nhiều nước.

Công nhân làm việc dưới nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Là trung tâm du lịch của cả nước với lợi thế là di sản, thành phố Huế luôn đón lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Nắng nóng gay gắt kéo dài, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phát đi những lưu ý đối với du khách tham quan di tích.

Theo đó, khi tham quan di tích trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, du khách cần uống đủ nước, bổ sung nước thường xuyên trong suốt quá trình tham quan; ưu tiên tham quan vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn để hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng; lựa chọn trang phục thoáng mát, sử dụng mũ, nón, kính râm để bảo vệ sức khỏe khi di chuyển ngoài trời; mang theo ô, quạt cầm tay, khăn ướt...

Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kéo dài, cũng gây ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh tại xã Chân Mây-Lăng Cô. Tại xã này, Nhà máy nước Chân Mây có công suất 12.000 m3/ngày đêm, cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, nguồn nước cung cấp cho nhà máy từ khe Bàu Ghề và khe Mệ suy giảm gần 25%, dẫn đến thiếu nguồn cung nước sinh hoạt và sản xuất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước Huế, triển khai các phương án cấp nước an toàn, liên tục trên địa bàn xã Chân Mây-Lăng Cô và khu vực lân cận; ưu tiên bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân, đồng thời theo dõi tình hình 24/24 giờ, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, không để xảy ra tình trạng gián đoạn cấp nước hoặc thiếu nước sinh hoạt kéo dài.

Còn tại Quảng Trị, trước dự báo nắng nóng tại khu vực Trung Bộ trong đó có Quảng Trị còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương và ngành nông nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của thời tiết cực đoan, bảo đảm sản xuất vụ Hè Thu 2026 và mục tiêu tăng trưởng của ngành.

Công nhân uống nước khi làm việc ngoài trời dưới nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, vụ Hè Thu năm 2026 toàn tỉnh dự kiến gieo trồng trên 38.000ha lúa. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài, lượng mưa thiếu hụt và mực nước tại nhiều hồ chứa xuống thấp đang làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới và xâm nhập mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp.

Để chủ động ứng phó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo yêu cầu các xã, phường tăng cường thông tin, cảnh báo diễn biến nắng nóng và khô hạn; hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật thích ứng với điều kiện thời tiết bất lợi. Đồng thời, các địa phương rà soát diện tích sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi những vùng trồng lúa kém hiệu quả, thiếu nước sang cây trồng phù hợp hơn và chuẩn bị phương án sản xuất vụ Thu Đông sớm nhằm bù đắp sản lượng.

Đối với diện tích đã gieo trồng, ngành nông nghiệp yêu cầu tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa sản xuất; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn để dự tính, dự báo và phòng trừ hiệu quả sâu bệnh phát sinh trong điều kiện nắng nóng.

Các đơn vị thủy lợi cũng được giao rà soát nguồn nước, xây dựng lịch tưới khoa học, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị được giao chủ động cân đối, điều tiết nguồn nước tưới, ưu tiên cho các vùng sản xuất và cây trồng chủ lực; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng, xử lý sâu bệnh và triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại những khu vực có nguy cơ thiếu nước.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về diễn biến thời tiết, giá vật tư nông nghiệp và các giải pháp sản xuất thích ứng với nắng nóng, góp phần hạn chế thiệt hại và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong năm 2026./.



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