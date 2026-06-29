Xuất phát từ triết lý phát triển con người toàn diện, nâng cao thể chất và chất lượng nguồn nhân lực theo các mục tiêu, nghị quyết chiến lược của Đảng, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học giai đoạn 2025-2030. Chỉ sau một học kỳ triển khai, "dòng sữa nghị quyết" với nguồn ngân sách gần 300 tỷ đồng không chỉ cụ thể hóa các mục tiêu đột phá của Trung ương và của tỉnh, mà còn là câu chuyện đầy tính nhân văn, minh chứng cho sự đồng điệu giữa ý Đảng và lòng dân. Chương trình đã mang đến sự bình đẳng trong chăm sóc dinh dưỡng học đường, từ các điểm trường biên giới, hải đảo cho đến những ngôi trường tư thục nơi thành thị, hiện thực hóa khát vọng nâng cao tầm vóc cho thế hệ tương lai của vùng mỏ.

Bài 1: Hỗ trợ sữa uống tại trường học - Điểm tựa nhân văn cho thế hệ trẻ

Quảng Ninh vừa hoàn thành học kỳ đầu tiên triển khai Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học. Đây là một chính sách đặc thù, thể hiện sự quan tâm, ưu tiên đầu tư mang tính chiến lược của tỉnh đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao thể chất cho trẻ em ngay từ lứa tuổi mầm non.

Với mục tiêu không để khoảng cách về điều kiện kinh tế hay địa bàn cư trú ảnh hưởng đến cơ hội phát triển thể chất của trẻ, chương trình đã mang lại hiệu quả rõ rệt, thu hẹp khoảng cách dinh dưỡng giữa khu vực thành thị với miền núi, biên giới, hải đảo.

Thổi bùng niềm vui đến trường

Nằm ở biên giới miền Đông tỉnh Quảng Ninh, Trường mầm non xã biên giới Hải Sơn là một trong những điểm sáng ghi nhận sự thay đổi lớn từ khi có dòng sữa theo nghị quyết của tỉnh.

Cô Nguyễn Thị Dung, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Chương trình uống sữa tại trường thực sự rất ý nghĩa, đã góp phần nâng cao tầm vóc cho các con và duy trì tỷ lệ chuyên cần cho học sinh. Các con thích đi học hơn, thể chất phát triển tốt hơn vì trước đây các con vốn không có điều kiện để được uống sữa hằng ngày.

Để bảo đảm tính nghiêm túc, lượng sữa luôn được phát đúng, phát đủ cho các con uống ngay tại lớp. Nếu các con nghỉ học, phần sữa đó sẽ được bảo quản nghiêm ngặt để lại cho ngày hôm sau chứ tuyệt đối không được mang về.

Sau khi uống, vỏ hộp sữa được thu gom cẩn thận, phân loại thành rác tái chế. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Trước đây khi chưa có chương trình này, các cô giáo trong trường phải đi vận động, xã hội hóa để có thêm nguồn sữa cho các con, tuy nhiên việc này bấp bênh và không được thường xuyên.

Sự xuất hiện của Nghị quyết 86 đã giải quyết triệt để bài toán của các thầy cô giáo vùng cao, biến ước mơ có sữa uống mỗi ngày của học sinh dân tộc thiểu số thành hiện thực. Từ đó củng cố niềm tin yêu vững chắc của đồng bào biên giới vào các cấp ủy Đảng.

Chị Phùn Thị Hồng và chị Phùn Thị Vượng (thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn) cho biết: Chương trình đã giảm bớt được rất nhiều chi phí nuôi con cho người dân vùng cao, vì ở đây vẫn còn gia đình đông con, kinh tế khó khăn. Con vừa được đi học, vừa được uống sữa bổ sung dinh dưỡng đầy đủ.

Chị Vượng chia sẻ nhà chị có 3 con đi học đều được uống sữa tại trường nên mỗi tháng đỡ được một khoản chi phí không nhỏ. Điều này không chỉ là nguồn động viên lớn cho các con thích đến trường mà còn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình.

Thu hẹp khoảng cách dinh dưỡng vùng miền

Không chỉ ở vùng thành thị, vùng biên giới, dòng sữa theo Nghị quyết 86 còn vượt sóng ra với các trẻ em ở đảo xa. Tại điểm trường đảo Trần thuộc đặc khu Cô Tô - nơi được mệnh danh là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, công tác chăm lo cho giáo dục luôn được các cấp bộ Đảng từ tỉnh đến địa phương đặt lên hàng đầu nhằm thực hiện chiến lược giữ đất, giữ biển và bảo đảm an sinh xã hội.

Cô giáo Mai Thị Loan, công tác tại điểm trường đảo Trần, chia sẻ: Cũng như các điểm trường khác trên đất liền, ở đảo Trần, các học sinh được quan tâm uống sữa theo đúng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Các cô thực hiện đảm bảo đúng quy định khắt khe về giao nhận và bảo quản; mong rằng các con sẽ được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, có thêm động lực học tập, nâng cao tầm vóc.

Phụ huynh cũng yên tâm bám biển dài ngày khi nhìn thấy con em mình được chăm lo chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ và có sữa uống tiêu chuẩn tại lớp.

Giờ uống sữa học đường của học sinh tiểu học tại điểm trường Đảo Trần (Cô Tô), đảo tiền tiêu miền Đông Bắc Tổ quốc. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Nhận định sau 1 kỳ triển khai, ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, khẳng định chính sách bước đầu đạt được những kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đây chính là sự cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ các chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh về phát triển con người toàn diện; trong đó Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 28/8/2025 (của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo) xác định yêu cầu đột phá nâng cao dinh dưỡng học đường và Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 17/9/2025 (của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân), đặt mục tiêu nâng cao thể chất, tầm vóc người Việt Nam.

Việc cho trẻ sử dụng sữa thường xuyên tại trường đã hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức về dinh dưỡng ngay từ lứa tuổi nhỏ. Đa số trẻ em, học sinh hào hứng sử dụng sữa; nhiều cơ sở giáo dục ghi nhận tinh thần học tập, vui chơi và tỷ lệ chuyên cần của trẻ có chuyển biến tích cực rõ nét.

Theo ông Đinh Ngọc Sơn, do địa hình chia cắt, một số địa bàn miền núi, hải đảo còn gặp khó khăn trong công tác vận chuyển, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ việc bảo quản sữa tại một số điểm trường lẻ còn hạn chế. Đồng thời, quá trình triển khai cũng phát sinh thêm nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong công tác tiếp nhận, theo dõi.

Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự phối hợp liên ngành, các vướng mắc ban đầu này cơ bản đang được các địa phương và đơn vị cung ứng phối hợp khắc phục triệt để.

"Dòng sữa ấm áp" của Nghị quyết 86 đã và đang tiếp sức cho những đôi chân nhỏ bé nơi biên thùy, hải đảo vững bước tới trường. Thế nhưng, sự vượt trội và tính nhân văn toàn diện của Nghị quyết không dừng lại ở sự ưu tiên cho vùng khó khăn, mà nó còn tạo ra sự bình đẳng, minh bạch ngay tại các đô thị sầm uất và các cơ sở giáo dục ngoài công lập - nơi câu chuyện chất lượng và sự công bằng được kiểm soát bằng ba lớp nghiêm ngặt, mở ra một chương mới cho dinh dưỡng học sinh vùng mỏ./.

Bài 2: Dấu ấn về sự bình đẳng giáo dục công-tư

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