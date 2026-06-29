Hà Nội triển khai hiệu quả các nền tảng y tế thông minh, hiện đại

Sở Y tế Hà Nội thông tin, trong 6 tháng qua công tác chuyển đổi số tiếp tục được xác định là nhiệm vụ đột phá, tạo nền tảng xây dựng hệ thống y tế Hà Nội thông minh, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm. Bám sát chỉ đạo của trung ương và thành phố, Sở Y tế Hà Nội đã tập trung xây dựng, phát triển các dữ liệu y tế số, ứng dụng công nghệ mới trong quản lý, điều hành của toàn ngành.

100% bệnh viện công lập đã triển khai bệnh án điện tử

Tiến sỹ Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng cùng yêu cầu đổi mới, phát triển ngành y tế theo hướng hiện đại, thông minh. Sở Y tế Hà Nội tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, lấy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội làm nòng cốt trong công tác giám sát, dự báo, cảnh báo sớm và kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm chủ động ứng phó với mọi tình huống.

Theo ông Diện, các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng cường quản lý chất lượng bệnh viện, bảo đảm an toàn người bệnh, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, giảm chuyển tuyến và nâng cao sự hài lòng của người dân. Đặc biệt, các đơn vị y tế đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số toàn ngành, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, triển khai hiệu quả các nền tảng y tế thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số trong quản lý, điều hành và khám, chữa bệnh.

Tính đến hết quý 2/2026, ngành y tế Hà Nội đã quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 99% dân số được chuẩn hóa; tiếp tục cập nhật dữ liệu căn cước công dân, bảo hiểm y tế, hộ gia đình, lịch sử khám chữa bệnh, tiêm chủng và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu “đúng-đủ-sạch-sống.” Đến nay, 100% bệnh viện công lập thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh theo thời gian thực, từng bước hình thành kho dữ liệu y tế của thành phố.

Tiến sỹ Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Công tác triển khai bệnh án điện tử đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 100% bệnh viện công lập và 68% bệnh viện ngoài công lập đã triển khai bệnh án điện tử; các đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống chữ ký số và liên thông dữ liệu, hướng tới thay thế hoàn toàn bệnh án giấy theo lộ trình của Bộ Y tế.

Ngành y tế cũng tích cực triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, đồng bộ dữ liệu khám sức khỏe với Hồ sơ sức khỏe điện tử và Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, phục vụ công tác quản lý sức khỏe toàn dân. Song song với đó, Sở Y tế đã xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành Y tế Hà Nội đến năm 2030 cùng các chương trình, dự án thành phần về dữ liệu số, khám chữa bệnh từ xa (Telehealth), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và Trung tâm điều hành y tế thông minh (Health IOC).

Nhiều công nghệ mới đã được đưa vào ứng dụng thực tiễn, thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh tại các cơ sở y tế, tiếp tục mở rộng đăng ký khám bệnh trực tuyến, kê đơn điện tử, ký số hồ sơ, tăng cường sử dụng phần mềm có bản quyền và bảo đảm an toàn thông tin theo quy định.

Bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, ngành Y tế Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác truyền thông về Hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, khám sức khỏe định kỳ, ứng dụng VNeID trong khám chữa bệnh và các nhiệm vụ chuyển đổi số góp phần nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của người dân trong quá trình xây dựng y tế số, y tế thông minh.

Đây cũng là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.

Trên 2,5 triệu lượt khám bảo hiểm y tế

Trong 6 tháng đầu năm 2026, mạng lưới khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố tiếp tục được củng cố, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Toàn thành phố Hà Nội có 17.365 giường bệnh, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2025. Các bệnh viện đã thực hiện trên 4,3 triệu lượt khám bệnh, trong đó có trên 2,5 triệu lượt khám bảo hiểm y tế; điều trị ngoại trú gần 775.000 lượt và điều trị nội trú trên 530.000 lượt.

Đáng chú ý, số lượt chuyển tuyến tiếp tục giảm còn 98.919 lượt, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh hiệu quả ngày càng được nâng cao của hệ thống khám chữa bệnh các tuyến, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Toàn thành phố Hà Nội có 17.365 giường bệnh, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Công tác quản lý chất lượng bệnh viện tiếp tục được Sở Y tế Hà Nội chú trọng. Trong năm 2026, Sở Y tế thành lập 4 đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng tại 45 bệnh viện (chiếm 50% tổng số bệnh viện trên địa bàn), gồm 22 bệnh viện công lập, 22 bệnh viện ngoài công lập và 1 bệnh viện thuộc Bộ, ngành.

Kết quả đánh giá cho thấy chất lượng bệnh viện trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì và cải thiện, mức độ hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế tiếp tục duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, vẫn còn sự chênh lệch về chất lượng giữa các nhóm bệnh viện, một số đơn vị còn hạn chế về dinh dưỡng lâm sàng, nghiên cứu khoa học, quản lý sự cố y khoa và quản trị chất lượng, đồng thời còn phản ánh về thời gian chờ khám và cơ sở vật chất tại một số thời điểm cao điểm.

Song song với công tác khám chữa bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai quyết liệt. Ngành Y tế duy trì giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ, phát hiện sớm, điều tra, khoanh vùng và xử lý kịp thời các ổ dịch, không để dịch lớn bùng phát trên địa bàn. Đến hết tháng 6/2026, Hà Nội ghi nhận 493 ca sốt xuất huyết; 3.793 ca tay chân miệng; 311 ca sởi; 61 ca ho gà; 250 ca COVID-19.

Đối với nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân được triển khai đồng loạt tại 126 xã, phường từ ngày 1/7, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị cần chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương về chuyên môn, nhân lực và cơ chế triển khai, góp phần nâng cao chất lượng quản lý sức khỏe toàn dân.

Bên cạnh đó, ngành Y tế cần tiếp tục đẩy mạnh thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng và triển khai các đề án phát triển dược liệu và y học cổ truyền, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy xã hội hóa y tế, liên doanh, liên kết, đồng thời Sở Y tế cũng tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm, đấu thầu, bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư và trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh của toàn ngành…/.

Toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh sẽ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử vào 2030 Hồ sơ bệnh án điện tử là thành phần cốt lõi của bệnh viện thông minh, bệnh viện số; đưa công tác quản lý, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân lên bước phát triển mới, thiết thực và hiệu quả.