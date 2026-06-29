Hà Nội công bố Quy hoạch tầm nhìn 100 năm và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư

Ngày 29/6/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư, khẳng định khát vọng phát triển. Sự kiện có sự tham gia của khoảng 1.200 đại biểu, trong đó có gần 800 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhằm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 258/2025/QH15, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, Chương trình số 12-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Tại hội nghị, Hà Nội chính thức công bố Quy hoạch tổng thể đến năm 2065, tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND đồng thời giới thiệu hệ thống chính sách vượt trội và môi trường đầu tư năng động trong kỷ nguyên mới. Với vị thế là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, hạt nhân của Vùng Đồng bằng sông Hồng, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng đô thị "Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc."

Báo cáo tại hội nghị cho thấy kinh tế Thủ đô 5 tháng đầu năm 2026 duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 373,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,3%; khách du lịch đạt 4,1 triệu lượt. Đặc biệt, kinh tế số đã chiếm 17,34% GRDP, khẳng định vai trò động lực tăng trưởng mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về thu hút vốn ngoại, tính từ năm 1989 đến đầu tháng 6/2026, Hà Nội lũy kế đạt 74,6 tỷ USD vốn FDI, riêng 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 3,2 tỷ USD với xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu-phát triển (R&D) và dịch vụ số.

Trong khuôn khổ sự kiện, Thành phố đã ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư đồng thời trao Quyết định chủ trương đầu tư và Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho nhiều tập đoàn lớn. Quy hoạch 100 năm xác định không gian phát triển theo mô hình "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm," lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái-văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359,84 km², quy mô dân số dự báo từ 14-15 triệu người vào năm 2035 đến 17-19 triệu người vào năm 2065.

Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm và dự kiến đạt 200 tỷ USD vào năm 2035 và 640 tỷ USD vào năm 2045. Các giải pháp đột phá bao gồm phát triển hệ thống đường sắt đô thị dài 1.153 km gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), hình thành Khu thương mại tự do gắn với đô thị Sân bay phía Bắc và đô thị Khoa học Công nghệ Hòa Lạc. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Luật Thủ đô 2026 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 sẽ trao cho Thành phố thẩm quyền đặc thù về tổ chức bộ máy, huy động nguồn lực và quản lý đất đai.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc và Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Song song với hội nghị, không gian triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội với công nghệ 3D Mapping đã trực quan hóa toàn bộ quy hoạch, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin.

Việc tổ chức đồng thời hai sự kiện lớn này là dịp nhìn lại những thành tựu kinh tế-xã hội được kết nối từ quá khứ, hiện tại đến tương lai đồng thời truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự đổi mới thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và lời mời gọi hợp tác chân thành từ Thủ đô tới cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.

Hà Nội cam kết tiếp tục đẩy mạnh hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố toàn cầu, xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc,”./.

Hà Nội trưng bày sa bàn quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm trưng bày Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm bằng sa bàn, ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping.