Quảng Trị kiểm tra nguyên nhân cá tự nhiên chết trên sông Thác Ma

Tối 28/6, ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu nước xét nghiệm chất lượng nước trên sông để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra hiện tượng cá tự nhiên chết trên sông Thác Ma, đoạn qua khu dân cư Tân Lương, thôn Tây Chánh.

Theo ông Trần Hữu Bắc, sáng cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã nhận được phản ánh của người dân địa phương về việc cá chết xuất hiện rải rác dọc hai bên bờ sông Thác Ma, với phạm vi khoảng 70m.

Ủy ban Nhân dân xã Nam Hải Lăng đã khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế.

Kết quả kiểm tra ban đầu, loại cá chết đa số là cá mương, phần lớn đã phân hủy ruột, kích cỡ cá chết khoảng 20 con/kg, số lượng cá chết không nhiều.

Hiện tượng cá chết chỉ xuất hiện tại khu vực sông Thác Ma qua địa phận khu dân cư Tân Lương thôn Tây Chánh, chưa phát hiện tại các khu vực khác. Đối với cá nuôi lồng như cá chình, cá leo của các hộ dân trên địa bàn xã vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường.

Tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng không ghi nhận hiện tượng nước sông đổi màu bất thường; không phát hiện mùi hôi, mùi hóa chất hoặc mùi lạ rõ rệt trong khu vực. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, không còn hiện tượng cá chết trên sông.

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Nam Hải Lăng đã giao Phòng Kinh tế xã phối hợp với Công an xã và các thôn tăng cường theo dõi diễn biến tình hình cá chết trên địa bàn xã; phối hợp các đơn vị liên quan để lấy mẫu nước xét nghiệm chất lượng nước trên sông để tìm hiểu nguyên nhân cá chết và có phương án chỉ đạo tiếp theo.

Đồng thời, địa phương chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện công tác thu vớt, thực hiện vệ sinh khử trùng đối với số cá đã chết trên sông./.

Hà Nội: Cá chết hàng loạt, nổi dày đặc trên mặt hồ Nghĩa Đô Đại diện cơ quan chức năng địa phương có mặt tại hiện trường để ghi nhận tình hình và chỉ đạo xử lý các giải pháp để kịp thời ngăn chặn tình trạng cá chết tiếp diễn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.