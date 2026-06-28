Xuất hiện vùng áp thấp mới, khả năng mạnh lên và vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trên vùng biển phía Đông Philippines xuất hiện một vùng áp thấp, có vị trí vào khoảng 10 độ vĩ Bắc-132 độ kinh Đông và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển vào Biển Đông vào ngày 1/7 với xác suất khoảng 70%.

Đối với các hình thái thiên tai khác từ ngày 30/6- 5/7 tại các khu vực trên cả nước, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực Bắc Bộ ngày 30/6 có mưa vừa, có nơi mưa to trên diện rộng (thời gian mưa tập trung về đêm và sáng, vùng mưa tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ) với tổng lượng mưa từ 70-150mm.

Tuy nhiên sẽ có những điểm mưa cục bộ trên 300mm. Từ 1-5/7, có mưa dông trong khoảng đêm và sáng, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm/đợt, cục bộ có nơi trên 250mm.

Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi.

Từ ngày 30/6, khu vực từ Nghệ An-thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao 36-38 độ C, Từ ngày 1-5/7, nắng nóng suy giảm.

Cao nguyên Trung Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh nên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý./.

Nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ dự kiến kết thúc từ ngày 1/7 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng diện rộng tại Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 30/6, sau đó có khả năng kết thúc từ ngày 1/7 sau nhiều ngày nền nhiệt vượt 37 độ C.