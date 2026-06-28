Sạt lở lớn tại Italy, hơn 100 du khách mắc kẹt

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, một trận sạt lở đất lớn đã xảy ra vào chiều 27/6 (giờ địa phương) tại thung lũng Val di Genova, thuộc tỉnh tự trị Trentino, miền Bắc Italy, làm gián đoạn hoàn toàn tuyến đường kết nối khu vực với Malga Bedole và khiến hơn 100 du khách bị mắc kẹt tại vùng thượng nguồn.



Theo lực lượng cứu hộ địa phương, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 16h15 giờ địa phương (tức 21h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại khu vực Val Dosson, thuộc địa phận Strembo.

Một lượng lớn bùn đất đá đã ập xuống sau trận mưa dông mạnh bất thường khiến suối Rio Dosson dâng cao và vỡ bờ. Khối đất đá sạt lở đã cuốn trôi hoàn toàn đường rừng dẫn đến khu vực Bedole.

Nhiều nhân chứng cho biết tiếng đổ sập và dòng bùn đá lao xuống có thể nghe thấy từ khoảng cách vài km.



Ngay sau khi nhận được tin, Trung tâm Cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng từ các địa phương lân cận tham gia tìm kiếm và sơ tán người bị ảnh hưởng.

Do tuyến đường tiếp cận bị phá hủy hoàn toàn, hơn 100 du khách bị cô lập tại khu vực phía trên điểm sạt lở, chủ yếu tập trung quanh nhà nghỉ Bedole và khu vực lân cận. Trong đó, hơn 70 người đã được bố trí nơi trú tạm tại nhà nghỉ.



Chính quyền tỉnh Trentino cho biết sẽ tiếp tục phong tỏa khu vực trung và thượng thung lũng với phương tiện cá nhân cho đến ngày 28/6 nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn, trong bối cảnh dự báo thời tiết cho thấy nguy cơ tiếp tục xuất hiện các trận mưa dông tại khu vực./.

Mưa bão liên tiếp gây ngập lụt và sạt lở tại Nhật Bản Tại tỉnh Yamaguchi, một ngôi nhà bị sập do sạt lở đất vào ngày 26/6 khiến một người đàn ông ngoài 70 tuổi được tìm thấy trong tình trạng ngừng tim, cùng 3 người khác bị thương.

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