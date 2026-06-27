EU ký thỏa thuận ba bên đầu tiên về phát triển lưu trữ năng lượng

Ngày 26/6, bên lề cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) tại Luxembourg, Ủy ban châu Âu (EC) đã phối hợp với các bộ trưởng năng lượng, doanh nghiệp phát triển lưu trữ, nhà sản xuất thiết bị, ngành năng lượng tái tạo, các ngành tiêu thụ điện và tổ chức tài chính ký thỏa thuận ba bên đầu tiên của EU về lưu trữ năng lượng.

Mục tiêu của thỏa thuận là đẩy nhanh triển khai các hệ thống lưu trữ ngắn hạn, qua đó tăng cường độ an toàn, ổn định và linh hoạt của hệ thống điện châu Âu. Đây được coi là bước đi quan trọng nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải carbon.

Theo EC, nhu cầu lưu trữ năng lượng của EU có thể đạt khoảng 200 GW vào năm 2030, trong khi công suất hiện mới đạt khoảng 55 GW. Khoảng cách lớn này đặt ra yêu cầu phải tăng tốc đầu tư và phối hợp chính sách ở cấp độ toàn khối.

Thỏa thuận quy định các bên liên quan đưa ra cam kết cụ thể. Các nhà phát triển dự án năng lượng và lưu trữ sẽ cung cấp dữ liệu hằng năm về quy mô và tiến độ dự án, giúp tăng tính minh bạch và khả năng dự báo cho thị trường.

Các ngành tiêu thụ điện cam kết triển khai hệ thống lưu trữ tại chỗ và cung cấp dữ liệu tiêu thụ nhằm tối ưu hóa vận hành hệ thống điện.

Về phía các quốc gia thành viên, ít nhất 22 nước đã đăng ký mục tiêu phát triển lưu trữ năng lượng trong hai năm tới, với tổng công suất cam kết khoảng 30-35 GW.

Các nước này cũng cam kết cải thiện cơ chế giá và huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư theo quy định về viện trợ nhà nước của EU.

Các tổ chức tài chính, trong đó có các ngân hàng phát triển, cam kết hỗ trợ chuyên môn và huy động vốn nhằm tăng sức hấp dẫn của các dự án lưu trữ, phối hợp với Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) để mở rộng nguồn tài trợ.

EC cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ thiết kế cơ chế tài chính, cập nhật quy định thị trường điện và theo dõi việc thực hiện thỏa thuận đến năm 2028.

Theo Ủy ban châu Âu, thỏa thuận này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn gửi tín hiệu mạnh mẽ tới thị trường về việc EU sẵn sàng thúc đẩy phát triển lưu trữ năng lượng trên quy mô lớn./.

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