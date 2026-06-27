Quảng Trị dập tắt cháy rừng tràm tại khu vực giáp xã Nam Cửa Việt và Triệu Cơ

Sau nhiều giờ huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và người dân tham gia chữa cháy, đến 18 giờ 30 tối 26/6, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn vụ cháy rừng tràm xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa xã Nam Cửa Việt và xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Cửa Việt Lê Đức Anh cho biết mặc dù đám cháy đã được dập tắt nhưng tại hiện trường vẫn còn nhiều điểm tàn tro âm ỉ.

Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng túc trực để kịp thời xử lý nếu phát sinh lửa trở lại; đồng thời phối hợp với lực lượng Kiểm lâm kiểm tra, thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra và tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống cháy rừng cho người dân trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 26/6, chính quyền xã Nam Cửa Việt tiếp nhận tin báo về vụ cháy rừng tại thôn Linh An. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động 5 xe chữa cháy cùng phối hợp với Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, dân quân tự vệ và người dân triển khai các phương án khống chế đám cháy.

Do thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh và lớp thực bì khô dày, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, tạo cột khói lớn và lan rộng sang nhiều khu vực lân cận. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, đám cháy đã lan sang diện tích rừng thuộc thôn 6, xã Triệu Cơ trước khi được các lực lượng chức năng khoanh vùng và khống chế.

Cũng trong ngày 26/6, vào khoảng 12 giờ 45 phút, một vụ cháy rừng khác xảy ra tại xã Vĩnh Hoàng. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng và người dân đã khẩn trương triển khai chữa cháy, đến khoảng 15 giờ cơ bản khống chế được đám cháy.

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có khoảng 250.000 ha rừng có nguy cơ cháy cao, tập trung chủ yếu tại các vùng cát ven biển với lớp thực bì dày và nhiều diện tích rừng có lá khô tích tụ lâu ngày.

Từ đầu mùa khô đến nay, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận ít nhất 11 vụ cháy rừng làm ảnh hưởng hơn 220 ha rừng; riêng các vụ cháy lớn xảy ra trong những ngày từ 19 đến 23/6 tại các xã Ninh Châu, Cam Hồng, Vĩnh Định, Triệu Cơ và phường Đồng Sơn vẫn đang được cơ quan chức năng thống kê, đánh giá thiệt hại.

Trong bối cảnh nắng nóng được dự báo tiếp tục kéo dài, tỉnh Quảng Trị đề nghị các địa phương, chủ rừng và lực lượng chức năng duy trì chế độ trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ cháy cao; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện sớm các điểm phát lửa và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ.”

Đồng thời, người dân được khuyến cáo không sử dụng lửa trong hoặc gần rừng, không đốt thực bì, xử lý phụ phẩm nông nghiệp khi chưa bảo đảm an toàn và kịp thời thông báo cho chính quyền hoặc lực lượng kiểm lâm khi phát hiện nguy cơ cháy rừng./.

Quảng Trị huy động hàng trăm người khống chế vụ cháy rừng tràm Những ngày gần đây, Quảng Trị liên tiếp ghi nhận các vụ cháy rừng do nắng nóng kéo dài. Toàn tỉnh hiện có khoảng 250.000 ha rừng được đánh giá có nguy cơ cháy cao.