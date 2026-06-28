Hà Tĩnh sắp vận hành thu phí không dừng trên hơn 100km cao tốc Bắc-Nam

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, hệ thống giao thông thông minh (ITS) và thu phí điện tử không dừng (ETC) trên các tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Hà Tĩnh gồm Bãi Vọt-Hàm Nghi và Hàm Nghi-Vũng Áng đã cơ bản hoàn thiện, được kiểm tra, hiệu chỉnh và kết nối dữ liệu.

Sau thời gian vận hành thử, các tuyến cao tốc này dự kiến tổ chức thu phí từ giữa tháng Bảy.

Trên toàn tuyến đã lắp đặt 121 camera AI, gồm 55 camera trên đoạn Bãi Vọt-Hàm Nghi và 66 camera trên đoạn Hàm Nghi-Vũng Áng.

Hệ thống camera được bố trí tại các vị trí trọng yếu, có khả năng tự động nhận diện lưu lượng phương tiện, phát hiện sự cố, giám sát tình trạng giao thông và hỗ trợ phát hiện các hành vi vi phạm.

Dữ liệu thu thập được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành để phục vụ công tác quản lý, điều hành theo thời gian thực.

Bên cạnh hệ thống camera, các thiết bị công nghệ khác như biển báo điện tử VMS, hệ thống cảm biến, thiết bị liên lạc khẩn cấp, cân kiểm tra tải trọng, hệ thống thu phí điện tử không dừng và mạng truyền dẫn thông tin cũng đã được hoàn thiện, chạy thử để bảo đảm đồng bộ trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Đặc biệt, Trung tâm Điều hành giao thông đặt tại nút giao Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được xem là “bộ não số” của toàn tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đây, toàn bộ dữ liệu từ camera, các thiết bị giám sát và hệ thống thu phí được tiếp nhận, xử lý và hiển thị tập trung, giúp lực lượng vận hành theo dõi diễn biến giao thông, phát hiện sớm các tình huống bất thường, kịp thời đưa ra phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn và duy trì lưu thông thông suốt.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long, việc thi công các hạng mục công nghệ gặp không ít khó khăn do diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài. Nhiều thiết bị phải lắp đặt trên tuyến đang khai thác nên yêu cầu cao về bảo đảm an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, một số vị trí mặt bằng cũng được bàn giao theo từng giai đoạn, khiến việc triển khai phải thực hiện đồng thời nhiều mũi thi công. Tuy nhiên, các đơn vị liên quan đã huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục để bù tiến độ.

Hai tuyến cao tốc Bãi Vọt-Hàm Nghi và Hàm Nghi-Vũng Áng có tổng chiều dài hơn 100 km, được đưa vào khai thác từ cuối tháng 4/2025, góp phần hoàn thiện trục giao thông huyết mạch Bắc-Nam phía Đông.

Việc đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống giao thông thông minh không chỉ giúp nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc Bắc-Nam qua Hà Tĩnh mà còn tạo nền tảng cho mô hình quản lý giao thông hiện đại, từng bước xây dựng hạ tầng số trong lĩnh vực đường bộ trên cả nước.

Với khả năng giám sát liên tục, phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn và hỗ trợ xử lý sự cố nhanh chóng, “bộ não số” cùng mạng lưới camera AI được kỳ vọng góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trên tuyến cao tốc trọng điểm quốc gia./.

Sẽ thu phí các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ ngày 15/7 tới Cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai thi công lắp đặt thiết bị, phối hợp với các ban quản lý dự án để hoàn thiện, tổ chức thu phí một số tuyến từ ngày 15/7/2026.