Vietnam Airlines đặt mục tiêu có lãi dù đối mặt chi phí nhiên liệu tăng cao

Dù đối mặt với giá nhiên liệu tăng cao, biến động tỷ giá và các chi phí khai thác, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đặt mục tiêu có lãi trong năm nay để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Chủ động kịch bản điều hành linh hoạt

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào sáng 28/6, theo ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, năm 2026 là năm đầu tiên Vietnam Airlines triển khai giai đoạn phát triển dài hạn 2026-2035 trong bối cảnh môi trường kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và đặc biệt là biến động mạnh của giá nhiên liệu do tác động từ các xung đột địa chính trị. Có thời điểm giá nhiên liệu Jet A1 vượt ngưỡng 200 USD/thùng, tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành của các hãng hàng không trên thế giới.

Ông Hà cũng đưa ra dự kiến 6 tháng cuối năm nay với giá Jet A-1 bình quân khoảng 120 USD/thùng (bình quân cả năm đạt 128,54 USD/thùng, tăng 41,79 USD/thùng so với năm 2025, tương đương 48%), nếu xét riêng yếu tố ảnh hưởng của giá nhiên liệu (không tính các yếu tố sản lượng, tỷ giá), chi phí nhiên liệu phát sinh thêm đối với Vietnam Airlines là 11.900 tỷ đồng so năm 2025.

Mặt khác, biến động tỷ giá ngoại tệ; mặt bằng giá mới của chi phí kỹ thuật, khai thác và logistics toàn cầu; áp lực chi phí chuyển đổi xanh và tuân thủ môi trường quốc tế tạo thêm áp lực lên biên lợi nhuận của Tổng công ty.

“Từ tháng 4/2026, hoạt động sản xuất kinh doanh chịu tác động nghiêm trọng từ việc giá nhiên liệu bay tăng cao do diễn biến xung đột tại Trung Đông, làm gia tăng đáng kể chi phí đầu vào và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh,” ông Hà đánh giá.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào sáng 28/6. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trong bối cảnh đó, theo ông Hà, Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tối ưu hóa mạng bay trên các thị trường trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu bay. Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ, Vietnam Airlines phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, duy trì đà tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy giao thương, du lịch và hội nhập quốc tế.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm nay, Vietnam Airlines đã mở và công bố nhiều đường bay quốc tế mới tới Amsterdam (Hà Lan), Phuket (Bangkok) và Colombo (Philippines), đồng thời tăng tần suất khai thác trên các đường bay đến Singapore, Manila (Philippines), Moscow (Nga), Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Melbourne và Sydney (Australia) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của hành khách.

Giá nhiên liệu tăng, Vietnam Airlines đối mặt với áp lực chi phí, lợi nhuận Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu hóa mạng bay trên các trục nội địa và quốc tế trọng điểm.

Ngoài ra, Hãng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược nhằm gia tăng năng lực khai thác, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, đầu tư đội tàu bay thế hệ mới tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể tiếp tục triển khai dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp và dự kiến tiếp nhận trong giai đoạn 2030-2032.

Vietnam Airlines triển khai phương án thuê 20 tàu bay thân hẹp để đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn 2027-2028 và dự kiến khai thác tàu chở hàng đầu tiên vào quý III/2026. Hãng cũng tiếp tục mở rộng đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các sân bay chiến lược, trong đó có Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Tái cấu trúc, tối ưu hóa sản xuất kinh doanh

Đến thời điểm tháng 6/2026, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn và eo biển Hormuz được mở lại, giá nhiên liệu bay trên thị trường đã giảm xuống khoảng 112-115 USD/thùng, ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines nhìn nhận, diễn biến này là tín hiệu tích cực, tạo điều kiện thuận lợi hơn để Tổng công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Trên cơ sở giả định giá nhiên liệu bay bình quân 6 tháng cuối năm duy trì ở mức khoảng 120 USD/thùng, Vietnam Airlines dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2026 của Công ty mẹ đạt khoảng 101 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 510 tỷ đồng.

“Mặc dù thấp hơn đáng kể so với kết quả đạt được trong quý I, đây vẫn là kết quả thể hiện nỗ lực rất lớn của Tổng công ty trong công tác điều hành, quản trị, tối ưu hóa chi phí và ứng phó với những biến động bất lợi của thị trường, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng mạnh do giá nhiên liệu, tỷ giá, gián đoạn chuỗi cung ứng, cùng nhiều yếu tố rủi ro khác như biến động địa chính trị, chính sách thị thực của các quốc gia, áp lực cạnh tranh trên thị trường hàng không,” ông Lê Hồng Hà khẳng định.

Trước diễn biến của thị trường và tình trạng thiếu hụt nguồn lực tàu bay, Vietnam Airlines chủ động điều chỉnh tần suất khai thác bám sát nhu cầu thực tế, tối ưu hóa hiệu quả thương mại và bảo vệ vững chắc các sản phẩm cốt lõi của mạng bay nội địa, Trong đó, duy trì, giữ thị phần chính của Vietnam Airlines Group (gồm: Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco) trên các đường bay trục; tiếp tục tăng tải đường bay du lịch; điều hành tải linh hoạt nhằm đảm bảo hiệu quả.

Trong năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361,4 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 8,1% và 6,2% so với năm 2025. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ.

Bổ sung thêm, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines cho biết kế hoạch năm nay Hãng tiếp tục triển khai tái cấu trúc về tổ chức, sắp xếp, tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh; đảm bảo nguồn lực chất lượng cao như phi công, tiếp viên, kỹ sư nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.

Cùng với việc tối ưu sử dụng nguồn lực tàu bay, đầu tư bổ sung/thay thế đội tàu bay, theo ông Đặng Ngọc Hòa, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục xem xét, triển khai các phương án thuê khô hoặc thuê ướt nhằm bổ sung nguồn lực đội tàu bay, phù hợp với nhu cầu khai thác trong từng giai đoạn.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào sáng 28/6. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Vietnam Airlines đã triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số, xây dựng mô hình hãng hàng không số theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu doanh thu và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Vietnam Airlines đang xây dựng lộ trình phát triển bền vững theo các tiêu chí ESG (môi trường, xã hội và quản trị) với các mục tiêu cụ thể về giảm phát thải carbon, tối ưu hóa nhiên liệu và nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Hãng cũng tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại và hoàn thiện năng lực quản trị theo các chuẩn mực quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế vào năm 2030.

Với định hướng phát triển bền vững, Vietnam Airlines cam kết tiếp tục giữ vững vai trò Hãng hàng không Quốc gia và lực lượng vận tải chủ lực của Việt Nam, cung cấp dịch vụ chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực kết nối của Việt Nam và khẳng định vị thế đất nước trên bản đồ hàng không khu vực và thế giới./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Vietnam Airlines xây dựng kịch bản điều hành trước biến động giá nhiên liệu Trước áp lực gia tăng của giá nhiên liệu do diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông, từ quý II/2026, Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt.

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