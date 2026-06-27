Hà Nội phấn đấu nâng tỷ lệ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 22% trong năm 2026

Ngày 27/6 tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn thành phố.

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch hành động số 20-KH/BCĐ57 ngày 19/01/2026 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 26/01/2026 và Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 31/3/2026 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Hội nghị cũng nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất cách tiếp cận và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phát triển kinh tế số, xã hội số; đồng thời tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền cơ sở, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương.

Hà Nội phấn đấu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 22%

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang cho biết, năm 2025 tỷ trọng phát triển kinh tế số của Hà Nội đạt 17,34%. Cụ thể, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số thương mại điện tử; có 10.996 doanh nghiệp công nghệ số, chiếm khoảng 15% cả nước; thu hút 6 đề xuất đầu tư khu công nghệ số tập trung; thu hút đầu tư các AIDC tại Hòa Lạc.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang. (Ảnh: Nhật Minh)

Hà Nội là địa phương duy trì tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến ở mức cao; thanh toán không dùng tiền mặt trong nhiều lĩnh vực đạt tỷ lệ 100% tuyệt đối.

Nền tảng iHanoi trong 1 năm qua đã tiếp nhận 107.620 phản ánh, kiến nghị trên môi trường số. Cùng với đó, nhiều xã, phường đã có mô hình hay, cách làm mới, thể hiện rõ tinh thần chủ động từ cơ sở.

Riêng trong năm 2026, thành phố đã đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể để đo lường kết quả. Về kinh tế số, phấn đấu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 22%; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 15%.

Về xã hội số, phấn đấu tài khoản iHanoi của dân số trưởng thành đạt từ 85% trở lên; tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông đạt 75% trở lên.

Cũng theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ trọng này lên 40% trong giai đoạn tới. Khoảng cách còn lại là rất lớn. Nhưng chính khoảng cách đó cũng cho thấy dư địa phát triển của Thủ đô còn rất rộng.

Thời gian qua, thành phố đã hoàn thiện hành lang pháp lý vượt trội theo cơ chế của Luật Thủ đô với 8 Nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó là nhiều chương trình, kế hoạch quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế số, xã hội số được xây dựng. Đây là cơ sở nền tảng pháp lý quan trọng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số hướng hành động trọng tâm. Đó là hướng phát triển kinh tế ICT; các giải pháp phát triển kinh tế số ngành; và định hướng phát triển xã hội số tại Hà Nội. Các đơn vị cũng đồng thời chia sẻ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai, nhất là ở cơ sở. Để từ đó, cùng tháo gỡ vướng mắc, đưa Hà Nội đạt được mục tiêu đề ra.

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị là giới thiệu các giải pháp, nền tảng số phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn xã, phường theo mô hình chuyển đổi số cấp xã do Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn.

Các doanh nghiệp công nghệ số giới thiệu hệ sinh thái giải pháp hỗ trợ chính quyền cơ sở, người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số; đồng thời đề xuất lộ trình triển khai và tích hợp với nền tảng iHanoi SuperApp phiên bản 3.0.

Hội nghị cũng thảo luận về kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn; giới thiệu các mô hình hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử, phát triển gian hàng số và mở rộng hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số…

6 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng cho biết, ngày 27/6 cách đây 9 năm, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức chọn ngày này là Ngày Quốc tế Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa ghi nhận vai trò quan trọng của khu vực doanh nghiệp này đối với nền kinh tế toàn cầu và việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Nhật Minh)

"Nếu thế giới tôn vinh khu vực doanh nghiệp này, thì Hà Nội càng phải hành động để họ thực sự trở thành chủ thể của nền kinh tế số: được tiếp cận công nghệ, được hỗ trợ kỹ năng, được mở rộng thị trường, được tham gia các nền tảng số và tạo ra giá trị mới trên môi trường số," Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Từ tinh thần đó, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố đề nghị các Sở, ngành, xã, phường, doanh nghiệp, ngân hàng tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, khẩn trương xây dựng Kế hoạch 100 ngày tăng tốc chuyển đổi số, gắn chặt với Nghị quyết số 59 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 tới đây. Các Sở, ngành xác định rõ nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc lĩnh vực mình; đồng thời, phát triển sản phẩm công nghệ số "Made in Hanoi" hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm và xuất khẩu.

Các địa phương chọn việc cụ thể để làm ngay tại cấp xã, phường theo hướng địa phương nào mạnh thương mại thì làm thanh toán số, gian hàng số. Nơi nào có làng nghề, sản phẩm OCOP thì làm truy xuất nguồn gốc và bán hàng số; nơi có di sản, du lịch thì kể chuyện bằng ngôn ngữ số; nơi đông dân cư thì đưa iHanoi, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán số vào từng nhà…

Doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số và ngân hàng phải đồng hành bằng sản phẩm và kết quả đo được. Các biên bản ghi nhớ, các giải pháp đã giới thiệu hôm nay phải được cụ thể hóa ngay bằng địa bàn, tiến độ và sản phẩm đầu ra. Trong 3 đến 6 tháng tới, phải báo cáo được: đã hỗ trợ được bao nhiêu hộ kinh doanh, doanh thu tăng bao nhiêu, bao nhiêu giao dịch và hóa đơn điện tử phát sinh.

Các đơn vị tạo đột phá về thương mại điện tử và tiêu dùng số. Sở Công Thương chủ trì xây dựng phương án tổng thể đưa sản phẩm Hà Nội, làng nghề, OCOP, chợ dân sinh lên môi trường số, gắn với thanh toán số, hóa đơn điện tử, truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, phải kết nối dữ liệu giao dịch, logistics và phản ánh của người tiêu dùng để hình thành bảng điều khiển thương mại số của Thành phố.

Hình thành một "lớp niềm tin số" cho thị trường và xã hội số, vì chuyển đổi số muốn đi xa thì cần niềm tin. Xây dựng mô hình "Hộ kinh doanh số tin cậy", "Gian hàng số tin cậy", gắn với định danh, mã truy xuất, hóa đơn điện tử và dữ liệu quản lý thị trường. Mỗi sản phẩm OCOP, mỗi dịch vụ du lịch khi lên số phải có một "hồ sơ số" đủ tin cậy. Đó chính là sức cạnh tranh cốt lõi của thị trường Hà Nội.

Lấy iHanoi làm trục kết nối thống nhất, trên cơ sở các Mini app đang thí điểm, Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện mô hình, tiêu chuẩn kỹ thuật và lộ trình mở rộng cho 126 xã, phường; bảo đảm mỗi xã, phường có không gian số chính danh để cung cấp thông tin, tương tác, tiếp nhận phản ánh, cung cấp tiện ích và kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền. iHanoi cần phát triển theo hướng "một tài khoản - nhiều dịch vụ", kết nối với VNeID, bảo đảm an toàn dữ liệu, tránh phát sinh ứng dụng riêng lẻ, phân tán, gây khó khăn cho người dân và cán bộ cơ sở...

Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với 5 đơn vị về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong phát triển hệ sinh thái bán dẫn. (Ảnh: Nhật Minh)

Cũng tại hội nghị, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với 5 đơn vị (Viện Nghiên cứu điện tử, phân tử Meri; Đại Học Bách Khoa Hà Nội; Công ty cổ phần tập đoàn G-Group; Công ty cổ phần Công nghệ an ninh quốc gia) về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong phát triển hệ sinh thái bán dẫn. Đây là hoạt động quan trọng mang tính chiến lược, để Hà Nội hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 Thủ đô dẫn đầu khu vực về phát triển công nghiệp bán dẫn.

Hà Nội tăng tốc trên lộ trình phát triển kinh tế số Kinh tế số giữ vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế thành phố Hà Nội. Thành phố đặt ra lộ trình phát triển kinh tế số đầy mạnh mẽ, từ 17,34% lên trên 30% vào 2030.