Cách Bosch định nghĩa lại không gian sống thông minh

Trong kỷ nguyên công nghệ số, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà đã trở thành một không gian tương tác thông minh.

Đón đầu xu hướng này, Bosch - thương hiệu đồ gia dụng hàng đầu thế giới, đã tích hợp nền tảng kết nối thông minh Home Connect lên toàn bộ các dải sản phẩm từ máy rửa chén, tủ lạnh, bếp từ cho đến lò nướng và máy giặt, mang lại trải nghiệm sống tiện nghi chưa từng có cho người dùng.

Home Connect là ứng dụng cho phép kết nối và điều khiển từ xa các thiết bị gia dụng Bosch thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Với giao diện trực quan và dễ dàng thao tác, nền tảng này biến những thiết bị khô khan thành những “trợ lý” hiểu ý gia chủ.

Hãy tưởng tượng bạn đang trên đường đi làm về và muốn có sẵn một bữa tối nóng hổi. Thông qua Home Connect, bạn có thể kích hoạt lò nướng Bosch từ xa, chọn chế độ nấu phù hợp và theo dõi tiến trình món ăn ngay trên điện thoại. Hoặc với chiếc tủ lạnh thông minh tích hợp camera bên trong, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra thực phẩm còn hay hết ngay khi đang đứng ở siêu thị để mua sắm chuẩn xác hơn, tránh lãng phí.

Đối với máy rửa chén và máy giặt, Home Connect không chỉ dừng lại ở việc bật tắt từ xa. Ứng dụng sở hữu tính năng Program Assist (trợ lý tính năng) - tự động gợi ý chương trình rửa hoặc giặt tối ưu nhất sau khi người dùng nhập các thông tin về loại vết bẩn, chất liệu vải hoặc số lượng bát đĩa. Ngoài ra, máy sẽ tự động gửi thông báo về điện thoại khi chu trình kết thúc hoặc khi viên rửa chén, nước trợ xả sắp hết.

Cá nhân hóa trải nghiệm với Program Assist.

Điểm vượt trội của hệ sinh thái Bosch thông minh là khả năng cập nhật phần mềm liên tục (Program Download). Tính năng này cho phép người dùng tải thêm nhiều chương trình rửa bổ sung linh hoạt. Đồng thời, hệ thống liên tục tự động cập nhật phần mềm (Software Updates) để tối ưu hóa hiệu suất của các dòng máy đang sử dụng mà không cần can thiệp vào linh kiện phần cứng.

Việc đẩy mạnh giải pháp nhà thông minh tại Việt Nam khẳng định cam kết của Bosch trong việc mang công nghệ tiên tiến nhất thế giới phục vụ người tiêu dùng Việt, nâng tầm không gian sống chuẩn hiện đại./.