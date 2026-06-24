Meta trình làng sản phẩm mới "phá giá" thị trường kính thông minh

Meta, công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, ngày 23/6 đã giới thiệu một dòng kính thông minh mới với mức giá thấp hơn so với sản phẩm kính mang thương hiệu Ray-Ban hiện tại, nhằm tăng tính cạnh tranh giữa thị trường ngày càng nhiều sản phẩm đeo tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Sản phẩm được phát triển với sự hợp tác của tập đoàn kính mắt EssilorLuxottica, có giá khởi điểm 299 USD, thấp hơn so với mức 379 USD của kính thông minh Ray-Ban hiện nay.

Kính thông minh của Meta cho phép người dùng chụp ảnh, quay video, nghe nhạc, thực hiện cuộc gọi và tương tác với trợ lý AI tích hợp, bao gồm cả tính năng dịch trực tiếp 14 ngôn ngữ.

Meta cũng đang phân phối hai mẫu kính mang thương hiệu Oakley với giá khởi điểm 399 USD, trong khi sản phẩm cao cấp nhất là Meta Ray-Ban Display có giá khoảng 800 USD.

Theo ông Alex Himel, Phó Chủ tịch phụ trách mảng thiết bị đeo của Meta, công ty cần phát triển một sản phẩm có mức giá thấp hơn nhằm mở rộng thị trường.

Hiện Meta đang chiếm vị thế dẫn đầu trên thị trường kính thông minh, song nhiều doanh nghiệp công nghệ khác cũng đang tăng tốc phát triển sản phẩm tương tự. Đầu tháng này, Snap - công ty sở hữu ứng dụng Snapchat - đã giới thiệu thế hệ kính thông minh mới mang tên Specs, cho phép trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) với mức độ cao hơn so với sản phẩm của Meta.

Thiết bị này có thể hoạt động độc lập mà không cần kết nối với điện thoại thông minh và có khả năng hiển thị các vật thể kỹ thuật số trong môi trường thực. Snap dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm này vào cuối năm nay với giá 2.195 USD, cao hơn đáng kể so với các sản phẩm của Meta.

Trong khi đó, Apple cũng được cho là đang phát triển kính thông minh riêng và dự kiến ra mắt vào năm 2027. Trước đó, hãng đã giới thiệu thiết bị thực tế hỗn hợp Vision Pro với giá 3.499 USD, song doanh số chưa đạt kỳ vọng./.



Meta ra mắt các gói thuê bao trả phí cho Instagram, Facebook và WhatsApp Các dịch vụ mới sẽ được Meta triển khai trên toàn cầu; đồng thời Meta cũng đang phát triển thêm các gói thuê bao dành cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và các sản phẩm Trí tuệ Nhân tạo.