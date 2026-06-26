Đấu giá tên miền .vn: Ok.vn đạt mức trả giá cao nhất 109 triệu đồng

Ngày 26/6, theo thông tin từ Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ), đợt 2 đấu giá cấp quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” có độ dài 2 ký tự tiếp tục ghi nhận sự quan tâm tích cực của cộng đồng trong hai ngày 24 và 25/6.

Nhóm tên miền được đưa ra đấu giá lần này đều là các tên miền ngắn, dễ nhớ, có số lượng giới hạn và có khả năng ứng dụng linh hoạt trong xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số.

Kết quả đấu giá ghi nhận 31 tên miền được trả giá thành công với tổng giá trị đạt 557 triệu đồng và 122 lượt trả giá; qua đó cho thấy sức hút rõ nét của nhóm tên miền “.vn” 2 ký tự, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sở hữu các định danh số ngắn gọn, tin cậy và gắn với thương hiệu Việt ngày càng được quan tâm.

Nổi bật nhất trong đợt 2 là tên miền ok.vn đạt mức trả giá cao nhất 109 triệu đồng với 20 lượt trả giá. Đây là tên miền có tính nhận diện quốc tế, dễ đọc, dễ nhớ, mang sắc thái tích cực và phù hợp với nhiều mô hình dịch vụ số như thương mại điện tử, chăm sóc khách hàng, nền tảng trực tuyến hoặc các sản phẩm hướng tới người dùng đại chúng.

Bên cạnh ok.vn, nhiều tên miền khác cũng ghi nhận mức trả giá đáng chú ý, trong đó hi.vn đạt 60 triệu đồng với 12 lượt trả giá; mb.vn đạt 38 triệu đồng với 18 lượt trả giá; f5.vn đạt 36 triệu đồng với 18 lượt trả giá; 3m.vn đạt 22 triệu đồng; 5s.vn đạt 18 triệu đồng. Các kết quả cho thấy sự quan tâm đa dạng của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đối với những tên miền có khả năng gợi mở thương hiệu, dễ phát triển thành sản phẩm, dịch vụ hoặc nền tảng số.

Trước đó, từ 18-20/3, Trung tâm Internet Việt Nam đã tổ chức đợt đấu giá đầu tiên với 39 tên miền đấu giá thành công. Phiên đấu giá đã ghi nhận nhiều mức giá trúng đáng chú ý, trong đó nổi bật là mb.vn với giá trúng là 1 tỷ 584 triệu đồng; hi.vn với giá trúng 217 triệu đồng.

Đấu giá tên miền “.vn” 2 ký tự tạo cơ hội tiếp cận công khai, minh bạch đối với nguồn tài nguyên Internet có giá trị, đồng thời góp phần thúc đẩy nhận thức của cộng đồng về vai trò của tên miền quốc gia Việt Nam trong xây dựng sự hiện diện trực tuyến tin cậy. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, tên miền “.vn” tiếp tục khẳng định vai trò là định danh số quan trọng, gắn với uy tín, an toàn và thương hiệu Việt Nam trên Internet.

Thời gian tới, Trung tâm Internet Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các đợt đấu giá cấp quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” trong năm 2026 theo kế hoạch, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng và đúng quy định pháp luật.

Các đợt đấu giá tiếp theo sẽ mở ra thêm cơ hội để tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận, sở hữu những tên miền “.vn” có giá trị, phục vụ phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ và các mô hình kinh doanh trên môi trường số./.

76 tên miền đẹp .vn sẽ chính thức lên sàn đấu giá đợt 2 năm 2026 Đây là 76 tên miền đặc biệt có độ dài ngắn, số lượng hữu hạn, khả năng nhận diện cao và giá trị lớn trong hoạt động xây dựng thương hiệu, kinh doanh và phát triển hiện diện trực tuyến trên Internet.