100% thôn, làng ở Quảng Ngãi có sóng điện thoại và Internet

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông tin, trong tổng số 15 chỉ tiêu Trung ương giao, đến nay địa phương đã thực hiện đạt và vượt 12 chỉ tiêu, 3 chỉ tiêu còn lại đang được triển khai, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Đối với 269 nhiệm vụ được giao, tỉnh đã hoàn thành 140 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 52%; 126 nhiệm vụ đang được triển khai đúng tiến độ và chỉ có 3 nhiệm vụ quá hạn. Những kết quả này đã tạo chuyển biến rõ nét về thể chế, dữ liệu, hạ tầng số, nguồn nhân lực và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, nâng cấp mạnh mẽ. Hiện nay, 100% cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. 100% thôn, làng có sóng điện thoại và Internet.

Đặc biệt, vùng phủ sóng 5G đã được mở rộng từ khoảng 10% lên hơn 90% tại các khu vực trung tâm và vùng kinh tế trọng điểm như Khu kinh tế Dung Quất và Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi. Công tác xây dựng chính quyền số cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã triển khai đồng bộ các nền tảng dùng chung, hệ thống tích hợp và chia sẻ dữ liệu; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Qua thống kê, 100% hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh mới được xử lý trên môi trường điện tử; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được ký số và gửi nhận điện tử.

Toàn tỉnh đã công khai 100% thủ tục hành chính theo quy định. Có 147.782 hồ sơ được đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt hơn 85%, hồ sơ nộp trực tiếp và các hình thức khác chiếm hơn 14%.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đúng hạn đạt gần 96%; tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt gần 82% và tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt hơn 81%. Đặc biệt, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt hơn 94%, tương ứng 139.643 hồ sơ.

Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt hơn 92%, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt tối đa 18/18 điểm, tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 100%... Các địa phương đã hoàn thành kiện toàn 1.477 Tổ công nghệ số cộng đồng đến 96 xã, phường, đặc khu với hơn 12.198 thành viên trực tiếp cầm tay chỉ việc cho người dân.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được đẩy mạnh trong nhiều lĩnh vực. Tỉnh đã tích hợp AI vào Cổng Dịch vụ công; triển khai chatbot hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; xây dựng hệ thống hỏi đáp pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; ứng dụng AI nhận diện giọng nói tiếng Hrê, tiếng Co; xây dựng các video học tập trực tuyến phục vụ phong trào Bình dân học vụ số.

Trong lĩnh vực kinh tế số, nhiều mô hình mới đã được triển khai hiệu quả. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 81%; khoảng 250 sản phẩm được đưa lên các sàn thương mại điện tử. Các mô hình chợ 4.0, tuyến phố không dùng tiền mặt, thanh toán bằng mã QR tiếp tục được mở rộng, góp phần thúc đẩy giao dịch số trong đời sống và sản xuất kinh doanh.

Tỉnh đã lựa chọn 5 bài toán lớn để tập trung giải quyết trong năm 2026, gồm xây dựng cơ sở dữ liệu tổng thể kinh tế-xã hội, phát triển nông nghiệp xanh, ứng dụng AI trong ngôn ngữ dân tộc thiểu số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh và quản lý hạ tầng trên nền tảng bản đồ số...

Những kết quả đạt được cho thấy Nghị quyết số 57 đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho Quảng Ngãi trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Quảng Ngãi vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định khi triển khai. Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi Phan Văn Hiếu nêu kiến nghị, Chính phủ cần sớm ban hành cơ chế đặc thù đối với nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở cấp xã; xem xét chế độ hỗ trợ đối với lực lượng tổ công nghệ số cộng đồng nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, lâu dài.

Các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy nhanh việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia với địa phương; hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc trong vận hành các hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung.

Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ về nguồn lực tài chính, đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, bán dẫn, an toàn thông tin; hỗ trợ thu hút các dự án đầu tư công nghệ chiến lược nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong giai đoạn tới./.

Đột phá theo Nghị quyết 57: Ba trụ cột cho công nghệ chiến lược Từ hoàn thiện thể chế, hình thành lực lượng doanh nghiệp công nghệ chiến lược đến đầu tư cho nghiên cứu nền tảng, ba trụ cột quan trọng cho phát triển công nghệ chiến lược đang dần được định hình.