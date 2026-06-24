Vượt qua Mỹ, Trung Quốc sở hữu siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Sử dụng hoàn toàn bộ vi xử lý nội địa với năng lực thực hiện hơn 2 tỷ tỷ phép tính mỗi giây, siêu máy tính LineShine của Trung Quốc đã dẫn đầu bảng xếp hạng TOP500 các hệ thống máy tính mạnh nhất thế giới, đánh dấu sự thay đổi cục diện trong lĩnh vực điện toán hiệu năng cao giữa các cường quốc công nghệ.

Theo bảng xếp hạng TOP500 được công bố tại Hội nghị Siêu máy tính quốc tế ISC 2026 diễn ra đầu tuần này ở Hamburg (Đức), siêu máy tính LineShine, đặt tại Trung tâm siêu máy tính quốc gia ở thành phố Thâm Quyến (miền Nam Trung Quốc), đã vượt qua hệ thống El Capitan của Mỹ để chiếm lĩnh vị trí đầu bảng ngay trong lần đầu tiên xuất hiện.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, một cỗ máy của Trung Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng uy tín này.

Các nhà khoa học thuộc dự án TOP500 cho biết LineShine đạt hiệu suất xử lý thực tế lên tới gần 2,2 tỷ tỷ phép tính trên thang đo Linpack.

Đáng chú ý, cỗ máy này được chế tạo hoàn toàn bằng các bộ vi xử lý do Trung Quốc tự thiết kế, thay vì sử dụng chip do Mỹ sản xuất vốn đang vận hành hầu hết các hệ thống hàng đầu thế giới. Thành tựu này khẳng định bước tiến lớn của Bắc Kinh trong nỗ lực tự chủ công nghệ cốt lõi.

Mặc dù thay đổi vị trí dẫn đầu, Mỹ vẫn nắm giữ 3 trong số 4 vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng. Siêu máy tính El Capitan, đặt tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore ở bang California, chuyển xuống vị trí thứ hai; xếp ngay trên hai siêu máy tính khác của Mỹ tại các phòng thí nghiệm quốc gia ở bang Tennessee và Illinois. Trong khi đó, hệ thống JUPITER của Đức đã rơi xuống vị trí thứ 5.

5 hệ thống kể trên hiện là những siêu máy tính đạt đến đẳng cấp exascale (tốc độ xử lý trên 1 tỷ tỷ phép tính/giây) được xác minh công khai. Sự xuất hiện của LineShine ở vị trí dẫn đầu cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của Trung Quốc trong lĩnh vực điện toán hiệu năng cao và phát triển công nghệ tiên tiến./.

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