OpenAI đang cân nhắc hoãn IPO đến năm 2027

Theo báo cáo vừa công bố từ New York Times, OpenAI đang xem xét hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho đến năm 2027.

Dù đã bí mật nộp hồ sơ niêm yết tại Mỹ, công ty khởi nghiệp này hiện đang kiên định với mục tiêu đạt mức định giá khổng lồ 1.000 tỷ USD.

Giám đốc Tài chính Sarah Friar của OpenAI đã chia sẻ với một số cộng sự rằng công ty hướng tới kế hoạch IPO vào năm 2027.

Đáng chú ý, mặc dù các cố vấn đã đưa ra phương án niêm yết sớm hơn bằng cách hạ thấp mục tiêu định giá, nhưng Giám đốc điều hành (CEO) Sam Altman khẳng định việc thay đổi con số 1.000 tỷ USD là điều "không thể thương lượng."

Bên cạnh những toan tính về tài chính, OpenAI cũng đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ chính quyền Mỹ.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu công ty triển khai mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất theo từng giai đoạn do những quan ngại về an ninh.

Theo thông tin từ The Information, CEO Sam Altman đã thông báo tới nhân viên rằng mô hình AI GPT-5.6 sẽ chỉ được phát hành dưới dạng bản xem trước giới hạn cho một số đối tác chọn lọc.

Trong giai đoạn này, phía chính phủ sẽ trực tiếp phê duyệt quyền truy cập cho từng khách hàng cụ thể. Động thái triển khai thận trọng này được thực hiện theo yêu cầu trực tiếp từ Văn phòng Giám đốc An ninh mạng Quốc gia và Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Mỹ./.

OpenAI nộp đơn IPO với định giá mục tiêu 1.000 tỷ USD Việc OpenAI chuẩn bị lên sàn được xem là dấu mốc của ngành công nghệ cũng như thị trường tài chính toàn cầu, trong bối cảnh AI nhanh chóng trở thành chủ đề đầu tư nổi bật nhất của thập niên này.