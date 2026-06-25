Thị trường Phố Wall phân hóa, Nasdaq tiếp tục chịu áp lực chốt lời

Các thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên 24/6. Áp lực chốt lời tại nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục đè nặng lên Phố Wall, trong khi các sàn giao dịch châu Âu đa phần đi lên.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,4% xuống 25.476,64 điểm, đánh dấu phiên đi xuống thứ ba liên tiếp. Chỉ số tổng hợp S&P 500 lùi nhẹ 0,1% xuống 7.358,22 điểm.

Ở chiều ngược lại, sự dịch chuyển dòng vốn sang các nhóm ngành khác đã giúp chỉ số công nghiệp Dow Jones ngược dòng tăng 0,4% lên 51.848,90 điểm.

Tại châu Âu, các sàn giao dịch phần lớn đi lên. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,5% lên 8.385,49 điểm, còn chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) nhích 0,3% lên 10.461,63 điểm.

Riêng chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) giảm 0,6% xuống 24.740,36 điểm do chịu lực kéo lùi từ cổ phiếu tập đoàn quốc phòng Rheinmetall. Mã này đã bốc hơi 19% giá trị sau khi Chính phủ Đức hủy bỏ kế hoạch đóng 6 khinh hạm mới cho hải quân trị giá hàng tỷ euro.

Giới phân tích nhận định thị trường đang hoài nghi về mức định giá cao ngất ngưởng của các doanh nghiệp bán dẫn và nhóm cổ phiếu liên quan đến làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Các chuyên gia từ công ty dịch vụ tài chính Cresset Capital đánh giá sự suy yếu của nhóm công nghệ trong tuần này phản ánh rõ nét xu hướng luân chuyển dòng tiền sang các lĩnh vực từng có hiệu suất kém hơn.

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cũng gia tăng sau khi tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phát tín hiệu ưu tiên chống lạm phát, làm dấy lên rủi ro cơ quan này có thể tăng lãi suất ngay trong tháng Chín tới.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/6, chỉ số VN-Index tăng 8,98 điểm (0,48%) lên 1.878,02 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 8,14 điểm (2,49%) xuống 318,24 điểm./.

Thị trường chứng khoán lao dốc giữa làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục gia tăng, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh sâu của nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường thời gian qua.