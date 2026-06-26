VN-Index tăng gần 9 điểm, khép lại tuần tăng thứ hai liên tiếp

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch cuối tuần (26/6) trong trạng thái giằng co khi thanh khoản tiếp tục sụt giảm, sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử và dòng tiền chưa tìm được nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Tuy nhiên, lực kéo mạnh từ bộ đôi VIC và VHM trong những phút cuối phiên đã giúp VN-Index bật tăng 8,84 điểm, tương đương 0,47%, lên 1.871,91 điểm. Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 1,61 điểm, tương đương 0,5%, xuống 317,83 điểm.

Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau phiên điều chỉnh trước đó. Trên HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 408 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 12.200 tỷ đồng.

Nếu tính cả giao dịch thỏa thuận, tổng khối lượng đạt hơn 498 triệu cổ phiếu, giá trị gần 14.900 tỷ đồng. Thị trường vẫn nghiêng về bên bán với 412 mã giảm và 325 mã tăng, trong khi rổ VN30 tích cực hơn khi có 17 mã tăng, 11 mã giảm và 2 mã đứng giá.

Diễn biến phiên giao dịch khá ảm đạm khi chỉ số chủ yếu dao động quanh mốc tham chiếu trong phần lớn thời gian. Chỉ đến cuối phiên, lực cầu tại nhóm vốn hóa lớn mới gia tăng, giúp VN-Index nới rộng đà tăng. VIC và VHM là hai cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho chỉ số, trong đó VHM tăng 3,51%, VIC tăng 1,33%, đóng góp gần 10 điểm cho VN-Index.

Bên cạnh đó, SSB tăng gần 6% cũng hỗ trợ tích cực, trong khi LPB giảm hơn 5%, GVR, BSR và BID là những cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên thị trường.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản là tâm điểm với mức tăng 1,52%, nổi bật là VIC, VHM, VRE, KBC và DXG. Nhóm tiêu dùng không thiết yếu và công nghiệp cũng duy trì diễn biến tích cực với sự tăng giá của MWG, PET, GEX, VGC và BMP. Ở chiều ngược lại, năng lượng là nhóm giảm mạnh nhất khi BSR, PLX và PVS đồng loạt điều chỉnh.

Điểm sáng khác của phiên là khối ngoại quay lại mua ròng hơn 332 tỷ đồng trên HOSE, tập trung vào VHM, VIC, POW và ACB. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 15 tỷ đồng, chủ yếu tại PVS, SHS, IDC và CEO.

Tính chung cả tuần, VN-Index tăng 47,38 điểm, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp. Dù dòng tiền vẫn khá thận trọng và thanh khoản chưa cải thiện, việc chỉ số giữ vững xu hướng đi lên với sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy xu hướng tăng trung hạn của thị trường vẫn chưa bị phá vỡ, dù diễn biến phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu được dự báo sẽ còn tiếp diễn./.

VN-Index quay đầu giảm gần 15 điểm khi nhóm cổ phiếu lớn suy yếu Sau ba phiên tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán trong nước chịu áp lực điều chỉnh khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không còn duy trì vai trò nâng đỡ, dòng tiền suy yếu và lực bán gia tăng.

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