Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng mạnh nhờ tín hiệu khả quan từ nhóm cổ phiếu AI

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 25/6, sau khi kết quả kinh doanh khả quan và triển vọng tích cực từ các tập đoàn sản xuất chip hàng đầu của Mỹ giúp xoa dịu lo ngại về đà tăng nóng của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực đã góp phần đưa thị trường chứng khoán toàn cầu lên các mức cao kỷ lục trong thời gian qua.

Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện đáng kể sau khi Micron Technology cho biết khách hàng đã cam kết mua khoảng 22 tỷ USD chip nhớ của hãng, trong khi Qualcomm dự báo doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu có thể đạt 15 tỷ USD vào năm 2029. Nhờ đó, các thị trường công nghệ lớn trong khu vực như Nhật Bản và Hàn Quốc tăng mạnh.

Đà đi lên của thị trường còn được hỗ trợ bởi giá dầu tiếp tục giảm xuống dưới mức trước khi xung đột bùng phát tại Trung Đông, trong bối cảnh giới đầu tư lạc quan hơn về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cũng như thông tin ngày càng có nhiều tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz.

Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng 1,6%. Thị trường tài chính toàn cầu đã trải qua một tuần biến động mạnh khi xuất hiện những lo ngại rằng đà tăng của các cổ phiếu công nghệ trong những năm gần đây có thể đã vượt quá giá trị thực. Nhà đầu tư cũng đặt câu hỏi về thời điểm các khoản đầu tư trị giá hàng nghìn tỷ USD vào lĩnh vực AI bắt đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tại Hàn Quốc, sau khi giảm gần 10% trong phiên 23/6, chỉ số Kospi đã phục hồi mạnh mẽ nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/6, Kospi tăng 459,28 điểm, tương đương 5,42%, lên 8.930,30 điểm, nối tiếp mức tăng 3,26% của phiên trước đó. Có thời điểm chỉ số này vượt mốc 9.000 điểm, đạt 9.044,04 điểm. Trước đó, Kospi từng lập đỉnh lịch sử 9.114,55 điểm vào ngày 22/6, nhưng nhanh chóng lao dốc do áp lực bán mạnh ở các cổ phiếu chip lớn như SK Hynix và Samsung Electronics.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 3.191,37 điểm, tương đương 4,61%, lên mức kỷ lục mới 72.366,34 điểm. Chỉ số Topix cũng tăng 1,33%, lên 4.016,47 điểm. Giới đầu tư Nhật Bản đẩy mạnh mua vào sau khi kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của Micron giúp giảm bớt lo ngại về nhu cầu đối với chip nhớ sử dụng trong các trung tâm dữ liệu AI.

Các thị trường khác trong khu vực như Singapore, Mumbai, Bangkok, Wellington, Manila và Jakarta đều ghi nhận sắc xanh. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,2% lên 4.120,28 điểm. Ngược lại, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,8%, xuống 22.987,59 điểm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tục giảm khi các tàu chở dầu từng bị mắc kẹt bắt đầu rời eo biển Hormuz sau thỏa thuận ban đầu nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran, qua đó làm dịu những lo ngại về nguồn cung.

Giá dầu hạ nhiệt có thể góp phần giảm áp lực lạm phát, song mức giá hiện tại vẫn đủ cao để duy trì kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất. Nhà đầu tư hiện đang tính đến khả năng Fed sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất trong năm nay.

Thị trường cũng đang chờ báo cáo về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố trong ngày thứ 25/6 (giờ địa phương). Dự báo cho thấy chỉ số giá lõi PCE trong tháng 5/2026 của Mỹ tăng 0,3%, đưa mức tăng theo năm lên 3,4%. Lạm phát toàn phần được dự báo tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Kỳ vọng Fed nâng lãi suất đã hỗ trợ đồng USD tăng giá. Đồng yen Nhật hiện giao dịch quanh mức 161,73 yen đổi 1 USD, gần mức thấp nhất trong 40 năm và sát ngưỡng thấp nhất kể từ năm 1986.

Ông Vincent Chung, nhà quản lý danh mục đầu tư trái phiếu tại T. Rowe Price ở Hong Kong, cho rằng nếu chỉ riêng Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối thì hiệu quả có thể sẽ hạn chế. Theo ông, các biện pháp phối hợp giữa nhiều ngân hàng trung ương thường mang lại hiệu quả cao hơn trong việc ổn định tỷ giá.

Trong khi đó, chỉ số USD Index, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt, đứng ở mức 101,6 điểm phiên này, sau khi chạm 101,80 điểm trong phiên trước, mức cao nhất kể từ tháng 5/2025.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 24/6, chỉ số VN-Index giảm 14,95 điểm (0,80%) xuống 1.863,07 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1,2 điểm (0,38%) lên 319,44 điểm./.

Thị trường Phố Wall phân hóa, Nasdaq tiếp tục chịu áp lực chốt lời Áp lực chốt lời ở nhóm cổ phiếu công nghệ khiến Nasdaq giảm phiên thứ ba liên tiếp, trong khi Dow Jones tăng ngược chiều và các thị trường châu Âu ghi nhận diễn biến phân hóa trong phiên 24/6.