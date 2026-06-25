VN-Index quay đầu giảm gần 15 điểm khi nhóm cổ phiếu lớn suy yếu

Sau ba phiên tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán trong nước chịu áp lực điều chỉnh khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không còn duy trì vai trò nâng đỡ, dòng tiền suy yếu và lực bán gia tăng ở nhiều nhóm ngành.

Kết thúc phiên giao dịch 25/6, VN-Index giảm 14,95 điểm xuống 1.863,07 điểm. Sàn HOSE ghi nhận 119 mã tăng giá, trong khi có tới 177 mã giảm giá. Lực bán chiếm ưu thế khiến sắc đỏ lan rộng, trong khi nhóm cổ phiếu tăng giá thiếu sự góp mặt từ các mã trụ.

Thanh khoản thị trường cũng giảm đáng kể khi dòng tiền chưa tìm được động lực giải ngân. Giá trị giao dịch trên HOSE chỉ đạt khoảng 13.700 tỷ đồng, giảm 24% so với phiên trước; trong đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chiếm tỷ trọng chính với hơn 60% giá trị giao dịch toàn sàn, nhưng mức giao dịch cũng suy giảm. Riêng nhóm VN30 ghi nhận giá trị giao dịch gần 9.000 tỷ đồng, giảm 17%.

Áp lực điều chỉnh tập trung rõ nét ở nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup khi cả 4 mã đều nằm trong nhóm giảm mạnh nhất sàn HOSE. Cụ thể, VIC giảm 2,39%, VHM giảm 1,94%, VRE giảm 2,31% và VPL giảm 2,87%. Trong phiên, VIC và VHM có thời điểm giảm sâu hơn, song lực cầu cuối phiên giúp hai mã này thu hẹp mức giảm, qua đó giảm bớt áp lực lên chỉ số chung.

Tại rổ VN30, sắc đỏ chiếm ưu thế khi chỉ còn 8 mã tăng giá, trong khi 18 mã giảm điểm. VN30-Index giảm 0,28%. Ở chiều tăng, TCB và VJC là hai cổ phiếu tăng tốt nhất nhóm với mức tăng trên 2%.

TCB cùng VIC và VHM cũng nằm trong nhóm được giao dịch sôi động nhất thị trường, dù không có mã nào đạt giá trị giao dịch trên 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SAB và STB cũng ghi nhận mức tăng trên 1%.

Tuy nhiên, mức tăng của các cổ phiếu tích cực chưa đủ lớn để bù đắp áp lực giảm từ nhóm vốn hóa lớn. BSR giảm mạnh nhất trong rổ VN30 với mức giảm 3,72%, trong khi GAS giảm 2,27% và PLX giảm 1,46%. Một nửa số cổ phiếu giảm giá trong nhóm này mất hơn 1% giá trị.

Không chỉ nhóm vốn hóa lớn, áp lực bán còn lan sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa khi thanh khoản hạn chế. Một số cổ phiếu giảm mạnh và tác động tiêu cực tới chỉ số như CRV, PNJ.

Nhìn chung, nhiều nhóm ngành vẫn trong trạng thái điều chỉnh khi dòng tiền duy trì sự thận trọng và tập trung chọn lọc vào một số cổ phiếu riêng lẻ.

Ở chiều giao dịch nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên HOSE. Nhiều cổ phiếu đầu ngành chịu áp lực bán mạnh, trong đó VHM, CTG, FPT và BSR bị bán ròng trên 100 tỷ đồng.

Các mã có giá trị giao dịch nổi bật của khối ngoại chủ yếu nằm ở chiều bán ra, với VIC, STB và MBB cũng bị bán ròng trên 50 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu được khối ngoại mua ròng khá hạn chế, nổi bật có LPB và POW nhưng giá trị mua ròng không lớn.

Sau nhịp hồi phục ba phiên liên tiếp, diễn biến điều chỉnh cho thấy thị trường đang cần thêm động lực mới, đặc biệt từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt và dòng tiền lớn để duy trì đà tăng trong thời gian tới./.

VN-Index tăng hơn 11 điểm với thanh khoản bùng nổ Ngay từ đầu phiên, LPB đã tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa sang VIC. VN-Index có thời điểm vượt mốc 1.885 điểm nhưng sau đó thu hẹp đà tăng khi lực bán chốt lời gia tăng ở nhiều nhóm ngành.

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