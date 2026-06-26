Chỉ số Nasdaq Composite trên đà giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2025

Chỉ số Nasdaq Composite chốt phiên 25/6 giảm điểm, dưới áp lực từ cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và đang trên đà giảm mạnh nhất trong tháng kể từ tháng 3/2025.

Trong khi đó, chỉ số S&P gần như không đổi và chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng điểm khi các nhà đầu tư tiếp nhận dữ liệu kinh tế mới.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 118,03 điểm, tương đương 0,46%, xuống 25.358,60 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,73 điểm, tương đương 0,01%, xuống 7.357,49 điểm và chỉ số Dow Jones tăng 71,72 điểm, tương đương 0,14%, lên 51.920,62 điểm.

Các nhà đầu tư lo ngại về chi tiêu của các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn cho trí tuệ nhân tạo (AI) và việc ai sẽ gánh chịu chi phí đó. Những lo ngại này đã lấn át các tín hiệu lạc quan về nhu cầu AI từ Micron và Qualcomm.

Giá cổ phiếu của Apple giảm 6,1% sau khi tập đoàn này tăng giá iPad và MacBook để đối phó với việc chi phí cho chip nhớ và lưu trữ tăng cao.

Cổ phiếu của Nvidia, Microsoft và Alphabet cũng giảm từ 0,5% đến 3,5%.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của Micron tăng vọt 15,7% sau khi công ty công bố lợi nhuận và dự báo vượt xa ước tính của Phố Wall.

Tuy nhiên, những lo ngại về chi tiêu dựa trên nợ của các công ty điện toán đám mây quy mô lớn và khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn tiếp tục gây áp lực lên thị trường trong tuần này.

Bộ Thương mại Mỹ đã công bố một loạt dữ liệu vào ngày 25/6. Lạm phát của nước này tiếp tục tăng trong tháng 5/2026, vượt mức 4% lần đầu tiên sau 3 năm do giá năng lượng tăng cao, và có khả năng khiến Fed tiến gần hơn đến việc tăng lãi suất.

Theo dữ liệu của công ty cung cấp dữ liệu tài chính LSEG, các nhà giao dịch dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trước cuối năm, do áp lực giá cả gia tăng.

Số liệu GDP quý đầu tiên cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,1%, so với ước tính trước đó là 1,6%. Trong khi đó, dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cho thấy số lao động Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh hơn dự kiến.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 25/6, chỉ số VN-Index giảm 14,95 điểm (0,80%) xuống 1.863,07 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1,2 điểm (0,38%) lên 319,44 điểm./.

VN-Index quay đầu giảm gần 15 điểm khi nhóm cổ phiếu lớn suy yếu Sau ba phiên tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán trong nước chịu áp lực điều chỉnh khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không còn duy trì vai trò nâng đỡ, dòng tiền suy yếu và lực bán gia tăng.