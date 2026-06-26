Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm Thực hành Công nghệ Tự động hóa 2.0

Sáng 26/6, tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao (SHTP Training - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn KUKA Việt Nam khánh thành Trung tâm Thực hành Công nghệ Tự động hóa 2.0 (KUKA Automation 2.0 Technology Center).

Đây là mô hình tích hợp đào tạo, thực hành và trình diễn công nghệ, hướng đến thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy ứng dụng tự động hóa thông minh, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hoài Quốc, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam đánh giá: Việc đưa Trung tâm vào hoạt động là dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển hệ sinh thái robot và tự động hóa tại Việt Nam.

Đây không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực mà còn là nền tảng kết nối doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và cộng đồng kỹ thuật thông qua các hoạt động đào tạo, trình diễn công nghệ, nghiên cứu và hợp tác doanh nghiệp góp phần thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất thông minh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và triển khai các giải pháp tự động hóa hiệu quả hơn.

"Sự hợp tác giữa doanh nghiệp và đơn vị đào tạo sẽ góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp và từng bước định hình thế hệ tự động hóa mới tại Việt Nam - Automation 2.0," ông Lê Hoài Quốc nhấn mạnh.

Ông Quốc cũng cho rằng, đằng sau mỗi bước tiến của công nghệ tự động hóa luôn là sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia tâm huyết, những người không chỉ nghiên cứu, phát triển công nghệ mà còn góp phần định hướng tương lai nguồn nhân lực Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thu, Giám đốc SHTP Training, việc đưa Trung tâm Thực hành Công nghệ Tự động hóa 2.0 vào hoạt động là cột mốc quan trọng trong chiến lược đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của đơn vị.

Robot và tự động hóa đang trở thành nhu cầu tất yếu của các doanh nghiệp sản xuất, kéo theo nhu cầu lớn về đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có khả năng vận hành, lập trình và ứng dụng các hệ thống tự động hóa hiện đại.

"Sự hợp tác giữa SHTP Training và KUKA hướng tới xây dựng môi trường đào tạo gắn với thực hành, tạo điều kiện để người học phát triển nghề nghiệp bền vững, đáp ứng trực tiếp nhu cầu của doanh nghiệp," bà Thu chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thu, trước mắt, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao, đào tạo giảng viên theo mô hình "Train the Trainer", xây dựng các khóa học được thiết kế theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp dành cho sinh viên, kỹ thuật viên và kỹ sư.

Đồng thời, hai bên sẽ tổ chức các khóa đào tạo và kỳ thi cấp chứng chỉ của KUKA nhằm chuẩn hóa năng lực nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần hình thành cộng đồng chuyên môn và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tự động hóa.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Huỳnh Phong Phú, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KUKA Việt Nam cho biết, việc xây dựng Trung tâm tại SHTP Training thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành robot công nghiệp và tự động hóa.

"Chúng tôi tin rằng mô hình đào tạo gắn với thực hành trên các thiết bị hiện đại sẽ tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp, giúp học viên sẵn sàng tham gia thị trường lao động ngay sau khi hoàn thành khóa học," ông Huỳnh Phong Phú chia sẻ.

Theo SHTP Training, Trung tâm được xây dựng theo mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực robot, tự động hóa, chuyển đổi số và công nghiệp 4.0.

Hai bên sẽ cùng phát triển chương trình đào tạo, tổ chức thực hành, hội thảo và các hoạt động trải nghiệm công nghệ cho sinh viên, kỹ sư và doanh nghiệp.

Trung tâm được trang bị hệ thống phần cứng và phần mềm hiện đại với nhiều dòng robot công nghiệp như robot SCARA, robot sáu trục, robot cộng tác cùng các robot di động và robot tự hành vận chuyển hàng hóa (AMR), mô phỏng những ứng dụng phổ biến trong các nhà máy thông minh.

Điểm nhấn của Trung tâm là khu vực mô phỏng dây chuyền sản xuất thu nhỏ, nơi các robot phối hợp thực hiện các công đoạn gắp, xử lý, vận chuyển và phân phối sản phẩm theo quy trình sản xuất thực tế. Trên nền tảng này, KUKA sẽ triển khai hệ điều hành quản lý tự động hóa KUKA Automation Management Platform nhằm hỗ trợ các giải pháp tự động hóa thế hệ mới.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và tự động hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu về nguồn nhân lực có kỹ năng thực hành ngày càng trở nên cấp thiết. Trung tâm được kỳ vọng trở thành nền tảng đào tạo thực tiễn, giúp học viên tiếp cận trực tiếp các công nghệ đang được ứng dụng trong nhà máy hiện đại, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp trọng điểm như ô tô, điện tử, chế tạo và hàng tiêu dùng.

SHTP Training hiện là đơn vị đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực công nghệ cao trong các lĩnh vực tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Với định hướng kết nối nhà trường, doanh nghiệp và đối tác công nghệ, đơn vị đóng vai trò cầu nối trong chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền công nghiệp hiện đại.

Trước đó, KUKA Việt Nam cũng đã đưa vào hoạt động Trung tâm Robot và AI tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng./.

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