Áp dụng quy định mới về quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 34/2026/TT-BKHCN quy định về nội dung, trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet và thực hiện việc phê duyệt quy hoạch.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Thông tư được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Viễn thông năm 2023, bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý cho việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet.

Thông tư này quy định chi tiết khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông về nội dung, trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet và thực hiện việc phê duyệt quy hoạch.

Kho số viễn thông có thể hiểu là hệ thống các mã, số phục vụ hoạt động viễn thông, như số thuê bao, mã mạng, số dịch vụ, số khẩn cấp hoặc số dùng chung.

Tài nguyên Internet gồm tên miền quốc gia “.vn”, địa chỉ IP và số hiệu mạng. Đây là những tài nguyên nền tảng để các mạng viễn thông, Internet hoạt động thống nhất, ổn định và có khả năng kết nối trong nước, quốc tế.

Nội dung quy hoạch

Theo Thông tư, nội dung quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet bao gồm quy định về tên, cấu trúc, độ dài, tính năng kỹ thuật của mã, số viễn thông, tài nguyên Internet đảm bảo phù hợp với quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet quốc tế và khả dụng trong mạng viễn thông, mạng Internet; đảm bảo phù hợp và cụ thể hóa quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông.

(Nguồn: Vietnam+)

Danh mục quy hoạch kho số viễn thông bao gồm quy hoạch cấu trúc số quốc tế và số quốc gia; quy hoạch số quốc gia; quy hoạch mã, số dịch vụ; quy hoạch mã, số định tuyến kỹ thuật; quy hoạch số dịch vụ khẩn cấp, số dùng chung; quy hoạch mã, số phục vụ lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh.

Danh mục quy hoạch tài nguyên Internet bao gồm: Quy hoạch tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”; quy hoạch địa chỉ Internet (địa chỉ IP); quy hoạch số hiệu mạng.Cơ quan lập quy hoạch xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch đảm bảo nguyên tắc quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Viễn thông và trên cơ sở đánh giá về điều kiện, nguồn lực, thực trạng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển ngành.

Nhiệm vụ lập quy hoạch

Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm căn cứ lập quy hoạch; quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch; phạm vi, đối tượng quy hoạch; xác định các nhiệm vụ trọng tâm của quy hoạch; dự thảo nội dung quy hoạch; thời hạn lập quy hoạch, kế hoạch lập quy hoạch và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức lập quy hoạch; thời kỳ quy hoạch; phương pháp lập quy hoạch; chi phí lập quy hoạch; nội dung khác (nếu có).

Cơ quan lập quy hoạch xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt.

Cơ quan lập quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet là Cục Viễn thông (chủ trì) và Trung tâm Internet Việt Nam (phối hợp) trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau khi được phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch xây dựng các nội dung của quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quy hoạch; đăng tải Hồ sơ lấy ý kiến dự thảo quy hoạch lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch. Việc lấy ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày.

Hình thức công bố, công khai quy hoạch

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cơ quan lập quy hoạch tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện Hồ sơ quy hoạch.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định quy hoạch của Hội đồng thẩm định quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt quy hoạch. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quy hoạch được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm công bố: Quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet; Quyết định phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch.

Cơ sở dữ liệu về quy hoạch phải được cập nhật trên hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch. Quy hoạch phải được trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quyết định cũng nêu rõ kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch có hiệu lực, cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện quy hoạch./.

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