Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vô địch cuộc thi Sinh viên An ninh mạng

Sau hơn hai tháng khởi động và tranh tài sôi nổi, dưới sự chủ trì của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, bảo trợ từ Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 15/11 tại Hà Nội cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 đã chính thức bước vào vòng Chung khảo.

Vòng Chung khảo quy tụ các đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng trăm đội thi đến từ các trường, đại học, học viện, cao đẳng trong nước và quốc tế. Các đội thi sẽ tranh tài ở hai bảng đấu với nội dung và hình thức khác nhau, thể hiện sự đa dạng về kỹ năng chuyên môn và chiến lược thi đấu.

Bảng A (Attack - Defense) gồm 20 đội trong đó có 17 đội thi trực tiếp tại Đấu trường Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An, 3 đội thi đấu online. Các đội thi vừa bảo vệ hệ thống của mình, vừa tìm cách khai thác lỗ hổng từ hệ thống của đối thủ trong môi trường giả lập trung tâm dữ liệu.

Ở bảng B (Jeopardy CTF nâng cao), 56 đội thi trực tuyến đối mặt với các thử thách chuyên sâu về Web Security, Reverse Engineering, Pwnable, Cryptography và Forensics. Các nội dung này đòi hỏi tư duy chiến lược, khả năng phối hợp nhóm và kỹ năng kỹ thuật toàn diện.

Kết quả, đội thi PTIT.CBS, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (PTIT Hà Nội) đã giành ngôi Quán quân Bảng A.

Hai đội về Nhì là: TPC1 (Đại học Tsukuba, Nhật Bản) và HCMUS - Bingsu (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh). Có 3 đội giành giải Ba và 10 đội giành giải Khuyến khích.

Ở bảng B, đội thi UIT-Reze thuộc Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đứng Nhất bảng. Hai đội thi KAMA.0xG4ng, Học viện Kỹ thuật mật mã và PTIT.0verflow xếp thứ Nhì. Ngoài ra còn có 3 đội giành giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Theo ban tổ chức, các đội bảng A thi đấu theo mô hình "tấn công - phòng thủ", qua đó đánh giá khả năng trong môi trường thực tế; nâng cao kỹ năng an toàn thông tin thực hành; thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm và ứng phó sự cố…

Các đội bảng B thi với chủ đề Jeopardy CTF tương tự như vòng sơ khảo nhưng độ khó cao hơn và được mở rộng thêm các chủ đề mới về AI, IoT, blockchain.

Theo ban tổ chức cuộc thi, mặt bằng kỹ năng giữa các đội thi đồng đều, phản ánh tiềm năng rất lớn của sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng.

Vòng Chung khảo không chỉ là nơi thể hiện năng lực chuyên môn mà còn là cơ hội để sinh viên rèn luyện tinh thần đồng đội, tư duy phản biện và kỹ năng xử lý tình huống thực tế, chính là những yếu tố quan trọng trong việc hình thành đội ngũ chuyên gia an ninh mạng tương lai.

Với vai trò là cầu nối giữa sinh viên, chuyên gia và doanh nghiệp, Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 tiếp tục khẳng định sứ mệnh bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực an ninh mạng, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, bền vững cho Việt Nam./.