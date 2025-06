Ngày 19/6 tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) công bố Cuộc thi An ninh mạng Sinh viên toàn quốc năm 2025. Cuộc thi do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức.

Cuộc thi nhằm khuyến khích và thúc đẩy phong trào nghiên cứu, học tập kỹ năng an ninh mạng trong sinh viên. Cuộc thi cũng hướng đến việc phát hiện, bồi dưỡng nhân lực trẻ có năng lực về an ninh mạng, đồng thời tạo ra một sân chơi học thuật lành mạnh, kết nối sinh viên trên toàn quốc.

Theo ban tổ chức, đối tượng tham gia cuộc thi là sinh viên chính quy từ các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, không giới hạn ngành học hay năm học. Đặc biệt, một số đội khách mời là sinh viên quốc tế cũng sẽ tham gia. Mỗi đội thi sẽ bao gồm 4 thành viên cùng trường, và mỗi trường có thể đăng ký không giới hạn số đội tham gia.

Ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban công nghệ Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho biết, Cuộc thi bao gồm hai hình thức thi đấu chính là CTF (Capture The Flag) và Attack & Defense. Các kỹ năng được tập trung trong phần thi CTF bao gồm khai thác lỗ hổng, mã hóa, dịch ngược, điều tra số (forensic), phân tích mã độc và ứng phó sự cố (incident response).

Ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban công nghệ Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Vòng Sơ khảo sẽ diễn ra trực tuyến trên nền tảng nCademy vào cuối tháng 9/2025. Vòng Chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là sự kiện bên lề chào mừng Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Các đội thi Attack & Defense sẽ tập trung thi đấu tại Hà Nội. Các đội thi CTF sẽ thi tập trung tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng giá trị giải thưởng tiền mặt lên đến 220 triệu đồng. Ngoài ra, các đội đạt giải sẽ có cơ hội được thực tập thực chiến tại các doanh nghiệp an ninh mạng là thành viên của Hiệp hội.

Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực an ninh mạng. Theo các chuyên gia, Việt Nam có thể thiếu hụt tới 700.000 nhân sự an ninh mạng trong 3 năm tới. Tình trạng này đặc biệt đáng báo động khi Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có nguy cơ bị tấn công mạng cao.

Sự thiếu hụt nhân sự này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Mặc dù số lượng trường đào tạo công nghệ thông tin và an ninh mạng khá nhiều, nhưng đầu ra chưa đảm bảo về chất lượng, nhiều sinh viên còn thiếu kỹ năng thực hành. Chi phí cho các chứng nhận quốc tế về an ninh mạng cũng khá cao, gây khó khăn cho việc tiếp cận. Trong khi đó, các cuộc tấn công mạng ngày càng trở nên phức tạp và tinh vi hơn, đặc biệt với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong bối cảnh đó, các cuộc thi như Cuộc thi An ninh mạng Sinh viên Toàn quốc 2025 đóng vai trò vô cùng quan trọng. Cuộc thi này không chỉ khuyến khích, thúc đẩy phong trào nghiên cứu, học tập kỹ năng an ninh mạng trong sinh viên, mà còn là kênh để phát hiện, bồi dưỡng những nhân lực trẻ có năng lực.

Thông qua các phần thi CTF (Capture The Flag) và Attack & Defense, sinh viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng thực chiến như khai thác lỗ hổng, mã hóa, điều tra số, phân tích mã độc và ứng phó sự cố. Đây là những kỹ năng thiết yếu mà thị trường đang rất cần.

Việc tạo ra sân chơi học thuật lành mạnh và kết nối sinh viên toàn quốc cũng góp phần xây dựng một cộng đồng an ninh mạng vững mạnh, tạo tiền đề cho việc giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực trong tương lai./.

