Kỷ lục mới tại cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm 2024

(Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Chiều 19/10, tại hội trường Học viện Kỹ thuật quân sự đã diễn vòng chung khảo và trao giải cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2024. Vòng chung khảo có sự tham gia của 56 đội thi Việt Nam và 27 đội của 9 nước ASEAN khác.

Cuộc thi được tổ chức thường niên liên tục từ năm 2008 cho đến nay với sự bảo trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA phối hợp với Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục An toàn thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Các thí sinh giành giải thưởng cuộc thi. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Tại buổi lễ, ông Khổng Huy Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, đây là lần đầu tiên có tới 250 đội thi với 1.000 sinh viên, chiếm số lượng kỷ lục đến từ các nước ASEAN tham dự cuộc thi.

Ông Hùng cũng cho biết, lần đầu tiên cuộc thi chia làm 2 bảng. "Ban tổ chức nhận thấy trình độ sinh viên qua mỗi mùa thi ngày càng nâng cao. Nếu chỉ tổ chức một bảng sẽ hạn chế cơ hội thể hiện, phát huy của các em. Đây cũng là lần đầu tiên vòng chung khảo tập hợp đề thi của nhiều đơn vị từ các trường đại học, chuyên gia an toàn thông tin tại Việt Nam."

Cụ thể, Bảng A (Attack-defense) thi theo dạng tấn công - phòng thủ trực tiếp, gồm 20 đội thuộc nhóm các đội đạt kết quả cao nhất vòng Sơ khảo của 20 trường, mỗi trường chọn 1 đội có điểm cao nhất. Bảng B (Jeopardy) thi theo dạng giải quyết các thử thách về ATTT để tìm ra “cờ” (flags) ẩn rồi gửi lên hệ thống của Ban tổ chức để ghi điểm. Có 63 đội trong nhóm đạt điểm cao vòng Sơ khảo còn lại, mỗi trường tham gia cuộc thi đều có 01 đội tham dự Bảng B vòng Chung khảo.

Đội KMA.Orange đến từ Học viện Kỹ thuật mật mã đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Như vậy, năm nay cuộc thi sẽ có 02 hệ thống giải thưởng cho 02 hình thức thi khác nhau. Bảng A có 15 Giải thưởng (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 09 giải Khuyến khích) và Bảng B có 24 Giải thưởng (1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 15 giải Khuyến khích). Giá trị giải thưởng của hai bảng là khác nhau.

Thí sinh các nước ASEAN dự thi trực tuyến hoàn toàn dưới sự giám sát của Ban tổ chức và Ban giám khảo. Các đội Việt Nam thi tập trung tại 2 địa điểm là Hà Nội (tại Học viện Kỹ thuật Quân sự) và Thành phố Hồ Chí Minh (tại Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Vòng thi diễn ra trong 8 giờ liên tục, từ 8 giờ 30 đến 16 giờ 30 cùng ngày.

Sau 8 tiếng thi tại vòng chung kết từ 83 đội thi (56 đội thi tại Việt Nam và 27 đội thi đến từ 9 nước trong khu vực ASEAN), ban tổ chức công bố đội KMA.Orange đến từ Học viện Kỹ thuật mật mã đã xuất sắc giành giải nhất. Đội giành giải nhất bảng B là UIT.Efficiency V đến từ Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Trong khuôn khổ của buổi lễ trao giải ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa về thông điệp và giá trị của cuộc thi. “Góp phần phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin tại Việt Nam là một định hướng, chủ trương hoạt động quan trọng của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam trong suốt những năm vừa qua. Và cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN hàng năm là một hiện thực hoá của chủ trương này.”

Cuộc thi “Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2024” không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là nơi thổi lên ngọn lửa đam mê với nghề và khao khát chinh phục những thử thách mới. Đây là trải nghiệm bổ ích để đóng góp chung vào sự nghiệp đảm bảo an toàn thông tin của đất nước./.