Bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình tổ chức lại đơn vị hành chính

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3518/UBND-CAHN về việc bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin trong quá trình sáp nhập, tổ chức lại trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan ngang sở đã thực hiện sáp nhập; ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã là chủ quản hệ thống thông tin, đơn vị được giao quản lý, vận hành hệ thống phối hợp Công an Thành phố triển khai thực hiện: Xây dựng phương án vận hành, đồng bộ dữ liệu đối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm tính sẵn sàng, không để dừng/gián đoạn hệ thống, dịch vụ mà không có kế hoạch trước.

Đồng thời, có giải pháp sao lưu, dự phòng hệ thống, dữ liệu; rà soát toàn bộ các tài khoản hệ thống, cán bộ, phân quyền phù hợp với vị trí nhiệm vụ, vị trí công tác; thu hồi các tài khoản của các cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu, chuyển vị trí công tác...; áp dụng xác thực đa nhân tố, lưu nhật ký đăng nhập và không chia sẻ, dùng chung tài khoản; đề xuất nguồn kinh phí đầu tư trang thiết bị; đào tạo nhân lực chất lượng cao và tự tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ về an ninh mạng, an toàn thông tin ...

Công an Thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị nêu trên rà soát, thống kê hệ thống thông tin, đánh giá điểm yếu bảo mật, quét mã độc trên các máy chủ, máy trạm và kiểm tra định kỳ các nguy cơ gây mất an ninh mạng.

Ngoài ra, Công an Thành phố phối hợp với các thành viên Tiểu ban An toàn, An ninh mạng Thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phổ biến quy định trong công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo mật cho các hệ thống và trong quá trình khai thác tới cán bộ công chức, viên chức; tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức và nắm tình hình trên không gian mạng hoạt động mua bán dữ liệu, tài khoản người dùng và tài khoản quản trị, hệ thống; các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, tình trạng mất an ninh mạng, an toàn thông tin để kịp thời xử lý./.

Quy định cụ thể một số nội dung cốt lõi trong quản lý Nhà nước về tài sản số Dự thảo Luật quy định cụ thể hơn về quản lý Nhà nước về tài sản số, gồm: tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao, xác lập quyền sở hữu tài sản số; biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng...