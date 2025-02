Bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng về Bộ Công an

Ngày 28/2, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng; ký kết Biên bản bàn giao chức năng bảo đảm an toàn thông tin mạng cho Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long đã ký kết Biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giữa Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo nội dung bàn giao chức năng nhiệm vụ, Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, đặc biệt là việc tiếp nhận, giải quyết 10 thủ tục hành chính thuộc 3 dịch vụ công: cấp phép, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; cấp phép, cấp lại giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng; cấp giấy chứng nhận tên định danh.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các khâu tiếp cận, chuẩn bị quy trình chuyển giao chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hồ sơ tài liệu, tài sản. Đồng thời, Bộ Công an đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo thực hiện ngay các nhiệm vụ sau khi được chuyển giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long khẳng định, việc điều chuyển chức năng quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng về Bộ Công an là quyết định quan trọng của Chính phủ nhằm đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong công tác; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chức năng quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng tiếp tục được phát huy; mong muốn các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Thông tin và Truyền thông khi chuyển sang Bộ Công an sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới; tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm, nỗ lực góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của Bộ Thông tin và Truyền thông, mà trực tiếp là Thứ trưởng Phạm Đức Long, Cục An toàn thông tin.

Đồng thời, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã tích cực, khẩn trương trong thời gian ngắn hoàn thành khối lượng công việc lớn để phục vụ bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ Công an theo đúng mục tiêu, yêu cầu kế hoạch đề ra.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an trực tiếp giao Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chính thức triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin.

Để nhiệm vụ được vận hành liên tục, không bị ngắt quãng, không để trống lĩnh vực, địa bàn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về an toàn thông tin, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông (tới đây là Bộ Khoa học và Công nghệ) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bảo đảm chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng bị tác động, ảnh hưởng do điều chuyển, sắp xếp chức năng, nhiệm vụ.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng với các đơn vị chức năng của hai Bộ thực hiện đầy đủ nội dung, trách nhiệm của các bên theo đúng biên bản bàn giao đã được lãnh đạo hai Bộ thống nhất, ký thông qua tại buổi lễ.

Đơn vị rà soát, đánh giá tổng thể việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có sự trùng dẫm, giao thoa giữa công tác bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin để kiến nghị phương án sửa đổi, bổ sung, hợp nhất theo đúng quy định, bảo đảm phù hợp yêu cầu của thực tiễn đặt ra hiện nay./.

