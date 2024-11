Tăng cường hợp tác về an toàn thông tin mạng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Ghi nhớ hợp tác giữa Cục An toàn thông tin với Cơ quan An ninh mạng, an ninh cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ, tiếp tục khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ cơ sở hạ tầng số quan trọng.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Cục An toàn thông tin (AIS) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Cơ quan An ninh mạng và An ninh cơ sở hạ tầng(CISA), Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng.

Sự kiện đánh dấu quan hệ chính thức của hai cơ quan nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Tại buổi lễ, quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin Trần Quang Hưng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác giữa Cục với Cơ quan An ninh mạng và An ninh cơ sở hạ tầng (CISA) trong việc nâng cao năng lực an toàn thông tin mạng cho Việt Nam.

Hiện nay, các mối đe dọa trên không gian mạng ngày càng tinh vi, khó lường, việc ký kết Biên bản ghi nhớ góp phần đánh dấu nỗ lực của Việt Nam nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng số quan trọng và đảm bảo không gian mạng an toàn.

Ông Trần Quang Hưng cũng nêu rõ việc hợp tác với một tổ chức giàu kinh nghiệm như Cơ quan An ninh mạng và An ninh cơ sở hạ tầng (CISA) giúp Việt Nam tăng cường khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia, góp phần vì một tương lai an toàn, thịnh vượng hơn trên toàn cầu.

Ông Trent Frazier, Phó Giám đốc Phụ trách Quan hệ đối tác quốc tế, Cơ quan An ninh mạng và An ninh cơ sở hạ tầng (CISA) chia sẻ hợp tác và cộng tác là chìa khóa để bảo vệ thành công cơ sở hạ tầng quan trọng, nâng cao hơn nữa năng lực an toàn mạng.

Biên bản ghi nhớ sẽ góp phần tăng cường quan hệ đối tác sẵn có giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, giúp Hoa Kỳ thúc đẩy hiệu quả đổi mới, bảo mật cơ sở hạ tầng số, chống lại các mối đe dọa trên mạng đang không ngừng gia tăng.

Hai cơ quan cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ để hiện thực hóa các mục tiêu trong biên bản ghi nhớ hợp tác về an toàn thông tin mới ký kết; đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa 2 đơn vị sẽ ngày càng bền vững, phát triển mạnh mẽ, xứng tầm với quan hệ đối tác toàn diện của Việt Nam-Hoa Kỳ./.

