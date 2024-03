Việt Nam và Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác nâng cao năng lực về an ninh mạng

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Giáo sư Thomas J. Vallely, Cố vấn cấp cao của Trường Harvard Kennedy, Hoa Kỳ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Giáo sư Thomas J. Vallely, Cố vấn cấp cao của Trường Harvard Kennedy, Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng nhận thấy thời gian qua, các cơ quan chức năng Việt Nam và Hoa Kỳ đã đẩy mạnh xúc tiến các hoạt động hợp tác có ý nghĩa, nhằm cụ thể hóa, triển khai các nội dung hành động trên cơ sở hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Các cơ quan chức năng hai bên đang tích cực thúc đẩy các nội dung của Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động với kỳ vọng nhiều vào các lĩnh vực như bán dẫn, Chuyển đổi Số, Trí tuệ Nhân tạo và các công nghệ mới.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Bộ Công an Việt Nam rất quan tâm đến các chương trình hợp tác, trao đổi chuyên môn với các viện, trung tâm nghiên cứu của Đại học Harvard.

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ ra rằng việc hợp tác giữa Bộ Công an với các doanh nghiệp về công nghệ thông tin của Hoa Kỳ có thể mang lại những lợi ích đáng kể trong việc nâng cao năng lực phòng, chống các mối đe dọa trên không gian mạng, phát triển các biện pháp an ninh mạng và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, hai bên nhất trí đánh giá thời gian qua, cơ quan chức năng hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều phiên đối thoại, tập trung vào nhiều nội dung thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng như đề xuất những nội dung đào tạo, nâng cao năng lực về an ninh mạng, ngoại ngữ cũng như phối hợp về chuyên môn giữa các cơ quan chức năng hai bên; thúc đẩy việc ký kết các văn kiện về an ninh mạng giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan chức năng Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cũng như Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã chủ động đóng góp ý kiến, xây dựng Công ước quốc tế toàn diện về chống sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích tội phạm của Liên hợp quốc cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về việc thúc đẩy các hệ thống Trí tuệ Nhân tạo (AI) “an toàn, bảo mật và đáng tin cậy” do Hoa Kỳ đề xuất.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Giáo sư Thomas J. Vallely, Cố vấn cấp cao của trường Harvard Kennedy thuộc Đại học Harvard. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định nhằm giải quyết các thách thức về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như về vấn đề chính sách, xây dựng hành lang pháp lý về lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ mới, Bộ Công an Việt Nam rất quan tâm đến các chương trình hợp tác, trao đổi chuyên môn với các viện, trung tâm nghiên cứu của Đại học Harvard.

“Các hoạt động hợp tác giữa Bộ Công an và Đại học Harvard sẽ là minh chứng cụ thể hóa cho các nỗ lực hành động hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh hai quốc gia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện," Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Giáo sư Thomas J. Vallely trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp và đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam có nhiều cơ hội để triển khai và phát triển hạ tầng AI.

Ngài Cố vấn bày tỏ vui mừng nhận thấy Việt Nam và Hoa Kỳ đã có kinh nghiệm tốt trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, đồng thời chúc mối quan hệ hợp tác này trong thời gian tiếp theo sẽ ngày càng phát triển hơn nữa./.

An ninh Mạng Việt Nam 2024: Trí tuệ Nhân tạo sẽ tạo ra công cụ lừa đảo mới Trí tuệ Nhân tạo đã có những bước phát triển thần kỳ trong năm 2023, tiếp tục bùng nổ ứng dụng trong năm 2024 và sẽ kéo theo những công cụ phục vụ mục đích xấu như lừa đảo, tấn công mạng.