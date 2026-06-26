Xã hội

7 thủ tục hành chính về nghĩa vụ quân sự được thực hiện hoàn toàn trực tuyến

Từ ngày 26/6, người dân có thể thực hiện toàn trình 7 thủ tục hành chính về nghĩa vụ quân sự trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số.

Người thân tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Người thân tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 26/6, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3360/QĐ-BQP công bố Danh mục 7 thủ tục hành chính lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự thực hiện trên môi trường điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, 7 thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được thực hiện toàn trình:

1. Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu;

2. Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị;

3. Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung;

4. Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập;

5. Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập;

6. Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng;

7. Thủ tục đăng ký miễn nghĩa vụ quân sự thời chiến;

Tiếp nhận qua Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng tại địa chỉ https://dichvucong.mod.gov.vn.

Tổng Tham mưu trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/6/2026./.

(Vietnam+)
#nghĩa vụ quân sự #thủ tục hành chính #quốc phòng #đăng ký #dịch vụ công #môi trường điện tử #NQ 57-bt
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