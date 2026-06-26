Hiểm họa từ thói quen “ngậm cá” của người dân vùng sông nước ở Cần Thơ

Ngày 26/6, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ) thông tin, các y bác sỹ của đơn vị vừa tiến hành nội soi cấp cứu, gắp thành công dị vật là một con cá rô sống ra khỏi thực quản một bệnh nhân.

Cụ thể, vào chiều 23/6, ông Trần Văn H. (39 tuổi, thường trú tại xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng có dị vật gây cản trở đường thở, khó thở, mệt, khạc đàm nhớt lẫn máu đỏ tươi liên tục.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình kéo lưới, bệnh nhân ngậm tạm con cá rô sống vào miệng để rảnh tay bắt thêm cá; bất ngờ, con cá vùng vẫy mạnh, chui thẳng xuống cổ họng và bị mắc kẹt.

Ngay khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sỹ tiến hành hội chẩn khẩn cấp và chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi để can thiệp gắp dị vật. Qua thám sát nội soi, các bác sỹ phát hiện phần đầu của con cá đã chui sâu xuống thực quản, đồng thời hai mang cá bung rộng và găm chặt ngang tại vị trí miệng thực quản.

Để đảm bảo an toàn cho niêm mạc người bệnh, êkíp nội soi đã phải khéo léo thao tác xoay trở dị vật nhằm thu gọn hai mang cá trước khi tiến hành gắp ra ngoài.

Con cá rô được lấy ra có kích thước chiều dài khoảng 11-12cm và bề ngang khoảng 6-7cm (tính luôn cả vây và mang).

Là người trực tiếp can thiệp cấp cứu, bác sỹ Thạch Hoàng Huy (Trưởng Khoa Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn) cho biết quá trình nội soi gắp dị vật kéo dài khoảng 25 phút.

Êkíp gặp không ít khó khăn do cá rô vẫn còn sống, thân trơn nhớt và đã chui lọt vào sâu vùng ngã ba hầu họng. bác sỹ Huy nhận định sự cố này đe dọa nghiêm trọng đến cả hệ hô hấp lẫn tiêu hóa. Nếu bệnh nhân H. không được cấp cứu kịp thời sẽ phải đối mặt với nguy cơ suy hô hấp do tắc nghẽn đường thở, xuất huyết khó cầm và nhiễm trùng niêm mạc hầu họng.

Sau khi được gắp dị vật, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, không còn khó thở và giảm khạc đàm ra máu. Bệnh nhân đã có thể nói chuyện, ăn thức ăn mềm và xuất viện trong ngày.

Ngậm cá trong miệng khi giăng lưới, gỡ cá là thói quen khá phổ biến của người dân vùng sông nước. Tuy nhiên, hành động này lại tiềm ẩn rủi ro đe dọa tính mạng.

Từ tai nạn hy hữu này, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân vùng sông nước cần từ bỏ ngay thói quen ngậm cá hay các vật dụng khác trong lúc giăng lưới.

Trong trường hợp không may hóc dị vật sống, nạn nhân tuyệt đối không được chữa mẹo bằng cách nuốt thêm thức ăn đặc như cơm nát, chuối hay bánh mì để cố ép cá trôi xuống. Hành động này chỉ đẩy vây cá đâm sâu và làm rách ống tiêu hóa nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, việc người bệnh tự móc họng cũng bị nghiêm cấm do có thể kích thích cá quẫy ngược vào thanh quản hoặc gây nôn, làm trào ngược axit dạ dày lên phần thực quản đang bị tổn thương.

Khi gặp tai nạn, người dân cần giữ bình tĩnh và đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Việc thực hiện nội soi cấp cứu kịp thời sẽ giúp các bác sỹ định vị, tóm bắt và gắp dị vật ra ngoài an toàn trước khi chúng di chuyển sâu và gây thủng tạng./.

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