Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 phải là hạt nhân y tế chuyên sâu cấp vùng

Ngày 26/6, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Văn Thắng đã dự Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình do Bộ Y tế tổ chức. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối, giảm tải cho bệnh viện trung ương, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng biểu dương và chúc mừng Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, các bên liên quan đã nỗ lực để đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động. Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm: sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân, nền tảng của hạnh phúc, chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Chăm sóc sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Phó Thủ tướng đánh giá cao định hướng xây dựng Bệnh viện Bạch Mai theo mô hình một bệnh viện có nhiều cơ sở, thống nhất về chuyên môn, quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, văn hóa phục vụ và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng kỳ vọng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ trở thành hạt nhân của một trung tâm y tế chuyên sâu cấp vùng; là đầu mối kết nối y tế Trung ương với y tế địa phương; là địa chỉ tin cậy của nhân dân Ninh Bình, khu vực phía Nam Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và các địa phương lân cận.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi bệnh nhân cao tuổi tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Bộ Y tế, tỉnh Ninh Bình và Bệnh viện Bạch Mai cần quán triệt sâu sắc phương châm: “Một Bạch Mai - hai cơ sở - một chuẩn chất lượng - một hệ thống quản trị - một văn hóa phục vụ,” tập trung tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Bệnh viện phải vận hành trên cơ sở những tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất, quy trình chặt chẽ nhất và tinh thần trách nhiệm cao nhất; bảo đảm sự thống nhất thực chất giữa hai cơ sở; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng môi trường làm việc nhân văn và chuyên nghiệp; đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế; phát huy vai trò hạt nhân trong hệ thống y tế vùng; xây dựng mô hình quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để ngành Y tế, tỉnh Ninh Bình và Bệnh viện Bạch Mai phát huy cao nhất hiệu quả nguồn lực đã đầu tư; phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; góp phần xây dựng nền y tế Việt Nam hiện đại, nhân văn, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin, việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động thể hiện quyết tâm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và đưa dịch vụ kỹ thuật cao đến gần người dân hơn.

Để Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động đồng bộ, hiệu quả và phát huy đúng vai trò, Bộ Trưởng đề nghị đơn vị bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh; từng bước đồng bộ chất lượng khám chữa bệnh giữa 2 cơ sở, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và quản lý chất lượng.

Bệnh viện chủ động bảo đảm các điều kiện vận hành về nhân lực, tài chính, thuốc, vật tư, trang thiết bị; tăng cường đào tạo, luân phiên chuyên gia và phát triển đội ngũ tại chỗ; ưu tiên phát triển các chuyên ngành có nhu cầu cao như cấp cứu, hồi sức, tim mạch, đột quỵ, ung bướu, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm.

Bệnh viện triển khai kỹ thuật mới theo lộ trình phù hợp; đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu và hội chẩn từ xa giữa các cơ sở; ứng dụng công nghệ để quản lý điều hành tiên tiến; phát huy vai trò bệnh viện tuyến cuối của khu vực thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tại Ninh Bình và các tỉnh lân cận. Đơn vị xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, nhân văn; nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm, lấy người bệnh làm trung tâm và sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Hoạt động khám chữa bệnh của các y bác sỹ bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong ngày đầu khai trương. (Ảnh: Tiến Long/TTXVN phát)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổng thể vận hành bệnh viện theo phương châm: “Đồng bộ về hạ tầng - Hoàn chỉnh về pháp lý - Thống nhất về chuyên môn - An toàn tuyệt đối cho người bệnh.”

Trong hơn 6 tháng qua, hàng nghìn đầu việc đã được triển khai đồng thời trên các lĩnh vực tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ thông tin, đào tạo, chuyên môn kỹ thuật và quản trị vận hành. Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng đi vào hoạt động với quy mô 1.000 giường bệnh; 21 khoa lâm sàng; 6 khoa cận lâm sàng; hệ thống cơ sở vật chất hiện đại được xây dựng trên diện tích hơn 20ha.

Hơn 1.300 cán bộ, viên chức, người lao động đã được điều động từ cơ sở Hà Nội để tham gia vận hành bệnh viện, trong đó có nhiều chuyên gia, bác sỹ chuyên khoa đầu ngành.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là một bộ phận thống nhất trong hệ thống Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị cam kết mang toàn bộ giá trị chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, tinh thần đổi mới và truyền thống hơn một thế kỷ của Bệnh viện đến với người dân khu vực. Mục tiêu cao nhất là để ở bất cứ đâu, người dân cũng có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, kịp thời và nhân văn./.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình với 1.000 giường bệnh chính thức hoạt động Bệnh viện Bạch Mai đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cơ sở Ninh Bình sẵn sàng đáp ứng ngay từ 2.100-2.500 lượt khám mỗi ngày, thậm chí cao hơn khi có nhu cầu thực tế.