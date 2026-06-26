Bộ trưởng Bộ Y tế: Phát triển y tế chuyên sâu gắn với củng cố y tế cơ sở

Ngành Y tế đang tập trung xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả; phát triển y tế chuyên sâu gắn với củng cố y tế cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu mọi người dân được chăm sóc sức khỏe thuận lợi, kịp thời và hiệu quả.

Những định hướng trên được triển khai theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa những mục tiêu đó.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh như vậy tại buổi lễ khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình diễn ra ngày 26/6/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu bước phát triển của ngành y tế mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong việc hiện thực hóa chủ trương, quyết tâm biến nguồn lực đầu tư của Nhà nước trở thành những công trình thiết thực phục vụ người dân.



Phó Thủ tướng kỳ vọng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ trở thành hạt nhân của một trung tâm y tế chuyên sâu cấp vùng, là đầu mối kết nối y tế Trung ương với y tế địa phương và là địa chỉ tin cậy của nhân dân Ninh Bình, khu vực phía Nam Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và các địa phương lân cận.

Các đại biểu tại khu vực các phòng thiết bị hiện đại ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Phó thủ tướng yêu cầu bệnh viện tiếp tục hoàn thiện chính sách, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo... đưa bệnh viện trở thành bệnh viện tuyến cuối, nâng cao chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Để bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có được diện mạo khang trang, hiện đại như hôm nay, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan là kết quả của cả một quá trình nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương. Bởi quá trình triển khai dự án này đã đối mặt với những khó khăn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đầu tư xây dựng của ngành Y tế. Từ những vướng mắc phức tạp về cơ chế chính sách, các quy định pháp luật, yêu cầu kỹ thuật cao, quy mô lớn đến những ảnh hưởng khách quan của đại dịch COVID-19 đã khiến dự án có thời điểm lâm vào bế tắc, phải tạm dừng thi công trong thời gian dài.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Lễ khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Bà Lan nhấn mạnh, áp lực từ sự kỳ vọng của nhân dân, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước là gánh nặng trên vai những người có trách nhiệm. Nhưng, "lửa thử vàng, gian nan thử sức", chính trong những thời điểm khó khăn đó, Bộ Y tế đã nhận được sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao từ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự phối hợp tích cực của các Ban, Bộ, Ngành đã giúp Bộ Y tế xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 34/NQ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2025. Đây là “nút thắt” của “nút thắt” là “chìa khóa” của “chìa khóa” để giải quyết các khó khăn, vướng mắc tưởng chừng không thể gỡ nổi của dự án. Sau hơn 15 tháng tái thi công, với khối lượng công việc đồ sộ kèm theo nhiều vướng mắc phát sinh nhưng đến nay dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Để Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động đồng bộ, hiệu quả và phát huy đúng vai trò được kỳ vọng, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh, từng bước đồng bộ chất lượng khám chữa bệnh giữa cơ sở Ninh Bình và cơ sở Hà Nội, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và quản lý chất lượng.

Hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong ngày đầu khai trương. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, bệnh viện cần chủ động bảo đảm các điều kiện vận hành về nhân lực, tài chính, thuốc, vật tư, trang thiết bị; tăng cường đào tạo, luân phiên chuyên gia và phát triển đội ngũ tại chỗ. Bên cạnh đó, bệnh viện cần đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu và hội chẩn từ xa giữa các cơ sở; ứng dụng công nghệ để quản lý điều hành tiên tiến./

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng trên diện tích hơn 120.000 m2, quy mô 1.000 giường bệnh với 37 khoa, phòng, triển khai hơn 11.000 danh mục kỹ thuật. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình như một bộ phận thống nhất trong hệ thống Bệnh viện Bạch Mai, được kết nối đồng bộ về chuyên môn, quản trị, đào tạo, nghiên cứu và chuyển đổi số. Đây là mô hình phù hợp với xu hướng phát triển của các trung tâm y khoa hiện đại.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình với 1.000 giường bệnh chính thức hoạt động Bệnh viện Bạch Mai đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cơ sở Ninh Bình sẵn sàng đáp ứng ngay từ 2.100-2.500 lượt khám mỗi ngày, thậm chí cao hơn khi có nhu cầu thực tế.