Ứng dụng kỹ thuật y học hiện đại mang đến cơ hội làm cha cho nhiều nam giới

Theo Bộ Y tế, mức sinh trên toàn quốc đang giảm thấp dưới mức sinh thay thế, từ 2,11 con/phụ nữ (2021) xuống 1,91 con/phụ nữ (2024) và ở mức 1,93 con/phụ nữ (2025), ước khó đạt mục tiêu duy trì mức sinh thay thế trên toàn quốc vào năm 2030.

Dự báo, nếu mức sinh tiếp tục giảm thấp, đến năm 2036 Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ dân số vàng, năm 2044 lực lượng trong độ tuổi lao động bắt đầu suy giảm, năm 2051 dân số sẽ bắt đầu tăng trưởng âm và đến cuối thời kỳ dự báo (2069 - 2074) mức giảm bình quân tương đương 461.000 người/năm.

Bộ Y tế ước tính tỷ lệ vô sinh hiếm muộn với tỷ lệ 7,7% ở các cặp vợ chồng trẻ trong độ tuổi sinh sản (15-49 tuổi), tương đương với khoảng 1 triệu cặp vợ chồng đang chịu hậu quả của vô sinh hiếm muộn và cần phải được can thiệp.

Trong quá trình đi thăm khám về sức khỏe sinh sản, nhiều nam giới khi nhận kết quả xét nghiệm không có tinh trùng thường rơi vào tâm lý bi quan, cho rằng cơ hội có con bằng chính nguồn gene của mình đã khép lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nam học, với sự phát triển của y học hiện đại, không ít trường hợp vô tinh vẫn có thể thực hiện thành công các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để có con.

Anh Bùi Văn Tú và chị Nguyễn Thị Hạnh (quê Hưng Yên) kết hôn từ năm 2016 với mong ước giản dị như bao cặp vợ chồng khác là có một mái ấm nhỏ, sớm có con. Thế nhưng, 7 năm dài đằng đẵng trôi qua, căn nhà nhỏ của anh Tú-chị Hạnh vẫn thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ. Hành trình tìm con đưa họ đi qua nhiều bệnh viện từ Nam ra Bắc.

Anh Tú tâm sự, khoảnh khắc cầm trên tay tờ kết luận “không có tinh trùng,” vợ chồng anh lặng người, cảm giác hụt hẫng, không muốn tin vào những gì bác sỹ thông báo.

Nguyên nhân bệnh của anh Tú được xác định là do hội chứng Klinefelter - một bất thường di truyền khiến nam giới thừa một nhiễm sắc thể X, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng sinh tinh. Với những trường hợp vô tinh không tắc nghẽn như vậy, cơ hội tìm thấy tinh trùng gần như rất thấp, nhiều người buộc phải từ bỏ giấc mơ làm cha.

Thạc sỹ Đinh Hữu Việt - Trưởng khoa Nam học (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) trực tiếp thăm khám cho anh Tú cho hay, sau khi thực hiện các siêu âm xét nghiệm cần thiết, nhận định anh Tú vẫn có cơ hội được làm cha bằng chính "con giống" của mình. Anh Tú được tư vấn thực hiện kỹ thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng (MicroTESE) - phương pháp hiện đại được xem là “cánh cửa cuối cùng” cho những người đàn ông vô tinh, đặc biệt là các trường hợp do bất thường nhiễm sắc thể như Klinefelter.

Trong Chương trình Tuần Lễ Vàng-Ươm mầm hạnh phúc năm 2023, gia đình anh Tú nộp hồ sơ xét duyệt miễn phí chi phí mổ MicroTESE. Sau nhiều vòng xét duyệt hồ sơ, gia đình anh Tú trở thành một trong 12 gia đình nhận được gói hỗ trợ này.

Bác sỹ Đinh Hữu Việt cho hay MicroTESE không đơn thuần là một ca mổ. Đó là hành trình “tìm kiếm sự sống” trong từng ống sinh tinh nhỏ bé dưới kính vi phẫu. Với những bệnh nhân như anh Tú, việc tìm thấy tinh trùng giống như “tìm kim đáy bể,” đòi hỏi không chỉ công nghệ hiện đại mà còn cần sự kiên trì, kinh nghiệm và đôi bàn tay tinh tế của người bác sỹ, bởi đôi khi chỉ có thể tìm thấy vài “tinh binh” ít ỏi giữa hàng nghìn mô tinh hoàn đã thoái hóa.

Ca phẫu thuật của anh Tú được các bác sỹ tiến hành và điều kỳ diệu đã xảy ra, tinh trùng được tìm thấy đã thắp lên ánh sáng hy vọng cho giấc mơ làm cha của anh Tú.

Anh Bùi Văn Tú và chị Nguyễn Thị Hạnh hạnh phúc bên con. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ những “mầm sống” được tìm thấy, hành trình tìm con của vợ chồng anh Tú chị Hạnh chính thức bước vào quá trình chọc trứng tạo phôi. Sau tất cả, một sinh linh bé nhỏ đã thành hình. Chị Hạnh bước bước vào hành trình 9 tháng thai kỳ nhẹ nhàng và khỏe mạnh. Tháng 4/2024, ngày con gái Diệu An chào đời, mọi sự lo lắng của 7 năm dài như được xóa nhòa. Căn nhà nhỏ nơi quê nghèo giờ đây tràn ngập tiếng cười nói con trẻ.

Bác sỹ Việt cho biết những bệnh nhân mắc hội chứng Klinefelter nếu được phát hiện và điều trị sớm, đặc biệt khi còn trẻ, thì khả năng tìm thấy tinh trùng sẽ cao hơn do mô tinh hoàn chưa bị thoái hóa nhiều. Vô tinh không đồng nghĩa với việc mất hoàn toàn cơ hội làm cha. Với sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là kỹ thuật vi phẫu thuật tinh hoàn tìm tinh trùng MicroTESE kết hợp với thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), nhiều trường hợp tưởng chừng không thể vẫn có thể đón con bằng chính tinh trùng của mình.

Đây cũng là một trong những thành quả cho thấy các bệnh viện đang ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong điều trị, hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.

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