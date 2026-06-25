Cảnh báo nhiều trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản trong tình trạng nặng

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận bệnh nhi T.V.K. (sinh năm 2011, ở Nghệ An) được chuyển đến tình trạng nguy kịch, phải thở máy và điều trị hồi sức tích cực do mắc viêm não Nhật Bản dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo người nhà bệnh nhân, sau chuyến du lịch trở về nhà, trẻ bắt đầu xuất hiện sốt cao kéo dài kèm đau đầu, buồn nôn và nôn. Dù đã được điều trị tại cơ sở y tế địa phương nhưng tình trạng không cải thiện. Bệnh diễn biến nặng nhanh chóng. Trẻ sốt cao tới 40 độ C, đau đầu dữ dội, xuất hiện rối loạn ý thức, co giật, mất ý thức trong cơn và yếu nửa người phải. Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để cấp cứu.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trẻ xác định trẻ mắc viêm não Nhật Bản kèm viêm phổi nặng. Bệnh nhi phải thở máy, an thần và điều trị hồi sức tích cực.

Sau thời gian điều trị, tình trạng của trẻ đã cải thiện rõ rệt. Bệnh nhi được cai máy thở thành công, tự thở khí phòng với độ bão hòa oxy ổn định, hết sốt, tỉnh táo và tiếp xúc tốt. Tuy nhiên, trẻ vẫn còn yếu tay phải với cơ lực khoảng 4/5 và cần tiếp tục tập phục hồi chức năng để hạn chế các di chứng thần kinh lâu dài.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Thực tế thời gian gần đây nhiều cơ sở y tế đã tiếp nhận các ca viêm não Nhật Bản diễn biến nặng với tổn thương não nghiêm trọng, để lại di chứng kéo dài dù người bệnh được điều trị tích cực.

Cũng về biến chứng viêm não Nhật Bản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị cho một nam thanh niên 17 tuổi ở Hà Nội bị tổn thương sâu trong mô não, mang di chứng thần kinh nghiêm trọng dù đã trải qua hơn một tháng điều trị tích cực.

Theo thông tin từ CDC Hà Nội, trên địa bàn vừa ghi nhận bệnh nhi 13 tuổi ở xã Hưng Đạo, Hà Nội mắc viêm não Nhật Bản trong tình trạng nặng, tiên lượng dè dặt và phải điều trị tích cực. Đáng chú ý, dù đã hoàn thành 3 mũi vaccine cơ bản, trẻ chưa được tiêm mũi nhắc lại theo khuyến cáo.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua các bác sỹ cũng ghi nhận ba bệnh nhân nam từ 20 đến 33 tuổi mắc viêm não Nhật Bản với những biến chứng nặng nề như liệt tứ chi khó hồi phục, teo cơ, suy kiệt cơ thể và yếu nửa người.

Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus viêm não Nhật Bản thuộc họ Flavivirus gây ra. Virus lây truyền từ động vật sang người thông qua muỗi Culex, đặc biệt là các loài muỗi sinh sống nhiều ở vùng đồng ruộng, ao hồ và khu vực chăn nuôi gia súc.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phần lớn người nhiễm virus có thể không xuất hiện triệu chứng hoặc chỉ sốt nhẹ, đau đầu thoáng qua. Tuy nhiên, trung bình cứ 250 người nhiễm virus sẽ có một người phát triển thành bệnh nặng. Một khi virus tấn công hệ thần kinh trung ương, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng.

Viêm não Nhật Bản hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Điều trị chủ yếu là hồi sức tích cực, kiểm soát triệu chứng và hạn chế tổn thương não. Chính vì vậy, bệnh được xem là nguyên nhân hàng đầu gây viêm não do virus và các di chứng thần kinh tại nhiều quốc gia châu Á.

Giáo sư Vũ Sinh Nam - Hội Y học Dự phòng Việt Nam cho biết mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 67.900 ca mắc viêm não Nhật Bản, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 30%. Đáng lo ngại hơn, khoảng một nửa số bệnh nhân sống sót phải mang các di chứng thần kinh kéo dài như động kinh, rối loạn vận động, suy giảm trí nhớ, giảm khả năng học tập, rối loạn hành vi hoặc mất khả năng lao động.

Một nghiên cứu thực hiện tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar trên 617 bệnh nhân nghi ngờ viêm não cho thấy viêm não Nhật Bản chiếm tới 33% số trường hợp xác định được căn nguyên. Tỷ lệ tử vong ghi nhận là 16% và gần 49% bệnh nhân để lại di chứng thần kinh.

Các chuyên gia nhận định đây là một trong những bệnh truyền nhiễm gây gánh nặng lớn nhất đối với người bệnh, gia đình và xã hội bởi hậu quả không chỉ dừng lại ở giai đoạn cấp tính mà còn kéo dài nhiều năm sau đó.

Theo Chương trình tiêm chủng mở rộng, để phòng bệnh viêm não Nhật Bản, trẻ cần tiêm 3 mũi cơ bản gồm mũi đầu tiên lúc 1 tuổi, mũi thứ hai sau 1-2 tuần và mũi thứ ba sau mũi thứ hai một năm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại Việt Nam, trước khi vaccine được triển khai rộng rãi, mỗi năm ghi nhận từ 2.000 đến 3.000 ca mắc viêm não Nhật Bản. Năm 1985, số ca bệnh từng lên tới gần 5.000 trường hợp. Đến năm 1995, viêm não Nhật Bản chiếm tới 61% các ca viêm não do virus.

Những năm qua, nhờ chương trình tiêm chủng mở rộng, số ca mắc viêm não Nhật Bản đã giảm mạnh xuống còn khoảng 100-200 trường hợp mỗi năm. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn ghi nhận các ca bệnh ở những người không tiêm chủng, tiêm không đủ liều hoặc bỏ quên mũi tiêm nhắc.

Phân tích dịch tễ cho thấy một số trường hợp mắc bệnh xảy ra ở những người từng được tiêm chủng nhưng miễn dịch suy giảm theo thời gian hoặc chưa hoàn thành lịch tiêm nhắc theo khuyến cáo.

Theo Chương trình tiêm chủng mở rộng, để phòng bệnh viêm não Nhật Bản, trẻ cần tiêm 3 mũi cơ bản gồm mũi đầu tiên lúc 1 tuổi, mũi thứ hai sau 1-2 tuần và mũi thứ ba sau mũi thứ hai một năm. Sau đó cần tiêm nhắc lại mỗi 3-4 năm cho đến khi đủ 15 tuổi để duy trì miễn dịch bảo vệ.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng nhiều phụ huynh thường nhớ lịch tiêm cơ bản nhưng lại quên các mũi nhắc lại. Đây là khoảng trống miễn dịch khiến trẻ vẫn có nguy cơ mắc bệnh dù đã từng được tiêm chủng trước đó.

Theo các chuyên gia, viêm não Nhật Bản là bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa. Bất kỳ ai chưa có miễn dịch với virus viêm não Nhật Bản đều có nguy cơ mắc bệnh. Do đó, không chỉ trẻ em mà người lớn chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều cũng cần được tư vấn để hoàn thiện lịch tiêm phòng. Bên cạnh tiêm chủng, người dân cần chủ động phòng chống muỗi đốt bằng cách ngủ màn, vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi và bảo vệ trẻ em trong mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm./.

Nam thanh niên 17 tuổi mắc viêm não Nhật Bản, bị di chứng nặng nề Bệnh nhân N.H.L (17 tuổi, ở tại Hà Nội), vốn khỏe mạnh, đột ngột sốt cao liên tục 39-40°C, đau đầu, lơ mơ, giảm ý thức. Trong hơn 30 ngày điều trị tại nhiều cơ sở y tế, tình trạng không cải thiện.