Thêm một cơ sở ghi tên trên bản đồ thực hiện phẫu thuật tim mạch tại Việt Nam

Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), cơ sở Linh Đàm, đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi toàn bộ, vá lỗ thông liên nhĩ cho bệnh nhân dưới tuần hoàn ngoài cơ thể đánh dấu mốc son khi chính thức có thêm một cơ sở phẫu thuật tim mạch tại Việt Nam.

Bệnh nhân T.T.T.H. (23 tuổi, quê Phú Thọ) cho hay cô không có triệu chứng điển hình của bệnh lý tim mạch như khó thở, đau ngực hay hụt hơi. H. chỉ thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi thoáng qua và tự lý giải do áp lực công việc của một người trẻ vừa đi làm.

Tuy nhiên, kết quả siêu âm tim cho thấy H. bị thông liên nhĩ lỗ thứ 2. Đáng sợ hơn, lỗ thông đã giãn rộng tới 31mm - một kích thước rất lớn đối với thể trạng một cô gái trẻ, làm giãn buồng tim phải và bắt đầu làm tăng áp lực động mạch phổi.

Giáo sư Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, phụ trách Bệnh viện Đại học Y Dược, cơ sở Linh Đàm, cho biết những ca bệnh phát hiện tình cờ khi chưa có triệu chứng rõ ràng luôn là một sự may mắn lớn cho người bệnh. Nếu bỏ sót ở giai đoạn này, khi bước sang tuổi trung niên, cấu trúc tim của bệnh nhân sẽ bị phá hủy, dẫn đến suy tim rất nặng nề, việc điều trị lúc đó cực kỳ phức tạp và hiệu quả thấp.

Nhận định nguy cơ tổn thương tim đang tiến triển nặng, Giáo sư Lê Ngọc Thành Lê Ngọc Thành cùng êkíp tại bệnh viện đã quyết định can thiệp sớm cho bệnh nhân.

Ngày 24/6, bác sỹ của bệnh viện thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi toàn bộ, vá lỗ thông liên nhĩ cho bệnh nhân dưới tuần hoàn ngoài cơ thể. Thay vì áp dụng phương pháp mổ mở trước đây phải cưa dọc xương ức để lại vết sẹo dài vài chục centimet trước ngực cùng nỗi ám ảnh tâm lý nặng nề, êkíp đã lựa chọn phương pháp tiếp cận qua các lỗ trocart siêu nhỏ ở thành ngực bên.

Việc không phải chịu một vết sẹo dài trước ngực giúp cô gái 23 tuổi giữ nguyên được sự tự tin và tính thẩm mỹ tuyệt đối. Đó là giá trị nhân văn sâu sắc mà y học hiện đại hướng tới. Kỹ thuật hiện đại này giúp tổn thương được giải quyết triệt để, bệnh nhân ít đau, hạn chế mất máu tối đa và phục hồi rất nhanh.

Ngay sau mổ, bệnh nhân được rút máy thở, tự thở bình thường và được chuyển lên phòng bệnh nội trú ngay trong sáng ngày 25/6 trong tình trạng ổn định, các chỉ số sức khỏe hoàn toàn bình thường để sớm trở lại cuộc sống thường nhật với một trái tim lành lặn.

Giáo sư Lê Ngọc Thành chia sẻ: “Tôi đã triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi tim toàn bộ này từ nhiều năm trước và đã được đồng nghiệp trong nước lẫn quốc tế ghi nhận. Việc thực hiện thành công kỹ thuật khó này tại Cơ sở Linh Đàm chính là minh chứng cho sự nối tiếp và làm chủ công nghệ bài bản của đội ngũ thầy thuốc nơi đây.”

Giáo sư Lê Ngọc Thành đưa ra lời cảnh báo nhiều người trẻ hiện nay thường có tâm lý chủ quan, cho rằng các bệnh lý tim mạch hiểm nghèo hay suy tim chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Thực tế, những dị tật tim bẩm sinh như thông liên nhĩ giống như một “làn sóng ngầm,” âm thầm bào mòn chức năng tim từng ngày mà không phát ra bất kỳ tín hiệu đau đớn nào ở giai đoạn đầu.

Bác sỹ của bệnh viện thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi toàn bộ, vá lỗ thông liên nhĩ cho bệnh nhân dưới tuần hoàn ngoài cơ thể. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giáo sư Thành nhấn mạnh thêm việc cơ thể thích nghi với trạng thái thiếu hụt cơ học trong thời gian dài khiến người trẻ lầm tưởng mình hoàn toàn khỏe mạnh. Đến khi các triệu chứng như khó thở, hụt hơi xuất hiện rõ rệt, tổn thương thường đã chuyển sang giai đoạn muộn, gây giãn lớn các buồng tim và tăng áp lực động mạch phổi không thể đảo ngược. Lúc này, "thời điểm vàng" để can thiệp nội soi nhẹ nhàng đã trôi qua, buộc bệnh nhân phải đối mặt với những cuộc đại phẫu nặng nề và nguy cơ suy tim không thể chữa khỏi ở tuổi trung niên. Ca bệnh của cô gái 23 tuổi chính là một hồi chuông thức tỉnh người trẻ cần chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ ngay cả khi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh.

Sự kiện này không chỉ là một ca bệnh thành công, mà còn khẳng định bước phát triển mạnh mẽ của Trường Đại học Y Dược nói riêng và khối ngành Khoa học Sức khỏe Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung. Ngày 24/6 đã đánh dấu mốc son mới trên bản đồ ngoại khoa tim mạch Việt Nam khi các bác sỹ của bệnh viện thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi toàn bộ, vá lỗ thông liên nhĩ cho bệnh nhân dưới tuần hoàn ngoài cơ thể.

Đây cũng là một trong những thành quả cho thấy các bệnh viện đang ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong điều trị, hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Đặc biệt, thành tựu này là minh chứng cho việc triển khai toàn diện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó, định hướng tập trung xây dựng mô hình “Trường học - Bệnh viện” tiên tiến, đưa các công trình nghiên cứu và kỹ thuật mũi nhọn từ giảng đường ra ứng dụng trực tiếp tại các cơ sở thực hành lâm sàng.

Việc làm chủ công nghệ điều trị hiện đại ngay tại cơ sở Linh Đàm đã hiện thực hóa mục tiêu tối ưu hóa năng lực thực hành của đội ngũ giảng viên-bác sỹ, đồng thời mở ra môi trường học tập thực tế chất lượng cao cho thế hệ thầy thuốc tương lai./.

Khoảng 1.000 người dân Thanh Hóa được khám sàng lọc tim mạch, thận và chuyển hóa Ngày 7/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức chương trình khám sức khỏe toàn dân “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” - CAREME, sàng lọc các bệnh tim mạch, thận và chuyển hóa cho người dân.