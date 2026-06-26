Giới trẻ cụ thể hóa thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bằng hành động

Sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều đại biểu thanh niên trở về đơn vị, nơi sinh sống mang theo niềm tự hào, trách nhiệm trước lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thanh niên, tuổi trẻ hãy "nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn"; cần bắt đầu từ chính công việc hằng ngày, từ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đến khởi nghiệp, lập nghiệp và cống hiến cho cộng đồng.

Đồng hành để ý tưởng khởi nghiệp trở thành sản phẩm có giá trị

Là một trong những đại biểu tham dự Đại hội, Lại Hoàng Nam, Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại và Dịch vụ The Pride cho rằng thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa khẳng định vai trò của thanh niên trong việc nắm giữ vận mệnh của đất nước.

Theo anh Hoàng Nam, trong kỷ nguyên phát triển mới, thanh niên không chỉ học hỏi, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước mà cần trực tiếp "tham gia kiến tạo tương lai."

Anh Lại Hoàng Nam. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Đối với doanh nhân trẻ, điều đó đồng nghĩa với việc liên tục đổi mới, dám bứt phá khỏi những lối mòn, chấp nhận thử thách để tạo ra những giá trị mới và những sản phẩm mang dấu ấn trí tuệ Việt Nam có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Anh Hoàng Nam đặc biệt tâm đắc với thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Biến ước mơ thành năng lực, biến năng lực thành sản phẩm, biến sản phẩm thành giá trị cho đất nước."

Theo anh Hoàng Nam, để hiện thực hóa tinh thần đó, thanh niên cần chuẩn bị năng lực thực chất, không ngừng học tập, đổi mới và nâng cao trình độ. Khởi nghiệp không chỉ cần đam mê hay ý tưởng mà phải có kế hoạch rõ ràng, làm chủ công nghệ, đánh giá đầy đủ cơ hội và rủi ro để tạo ra những sản phẩm có chất lượng, có khả năng cạnh tranh và mang lại giá trị cho xã hội.

Anh Hoàng Nam cho rằng để đưa những định hướng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vào thực tiễn, tổ chức Đoàn cần đổi mới mạnh mẽ hơn hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Bên cạnh việc tổ chức các cuộc thi ý tưởng, cần đồng hành cùng thanh niên trong quá trình thương mại hóa sản phẩm; tăng cường kết nối với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp và các câu lạc bộ khởi nghiệp để hỗ trợ nguồn lực, tư vấn và bảo trợ cho những dự án tiềm năng. Đồng thời, cần xây dựng các mô hình "vườn ươm khởi nghiệp" tại cơ sở, hỗ trợ thanh niên về pháp lý, xây dựng thương hiệu, quản trị tài chính và kết nối thị trường.

Thời gian tới, với vai trò Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn, anh Hoàng Nam cho biết sẽ tiếp tục dành thời gian đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của câu lạc bộ; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn để tư vấn, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp ở cơ sở, góp phần đưa tinh thần của Đại hội và những thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào cuộc sống.

Khởi nghiệp từ nhu cầu thực tiễn, tạo giá trị cho cộng đồng

Là một trong những đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Lê Thanh Lộc, nhà sáng lập thương hiệu dinh dưỡng Pika Pika cho rằng thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc "thanh niên không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai" là nguồn động lực để người trẻ mạnh dạn đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa những ý tưởng xuất phát từ thực tiễn.

Theo Thanh Lộc, thanh niên hôm nay không còn chỉ là lực lượng kế cận mà đang trực tiếp tạo dựng tương lai bằng hành động, sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Khởi nghiệp từ mong muốn mang đến những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cho gia đình và cộng đồng, Thanh Lộc từng bước xây dựng doanh nghiệp từ một nhu cầu rất gần gũi trong cuộc sống. Hành trình đó cho thấy mỗi ý tưởng nếu được theo đuổi bằng sự kiên trì, tinh thần học hỏi và đổi mới đều có thể tạo ra giá trị cho xã hội.

Thanh Lộc cho biết điều tâm đắc nhất trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là thông điệp: "Biến ước mơ thành năng lực, biến năng lực thành sản phẩm, biến sản phẩm thành giá trị cho đất nước."

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Lê Thanh Lộc, để hiện thực hóa tinh thần đó, người trẻ cần không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức về chuyên môn, quản trị và phát triển thị trường; đồng thời kiên trì đầu tư vào chất lượng sản phẩm, xây dựng uy tín và thương hiệu. Giá trị của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng doanh thu hay quy mô mà còn ở việc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Với định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và kinh tế số, Thanh Lộc cho rằng, ngoài nguồn vốn, thanh niên khởi nghiệp rất cần được tiếp cận kiến thức quản trị hiện đại, công nghệ mới và các mạng lưới kết nối chất lượng. Bên cạnh đó, cần có thêm các chương trình đào tạo, cố vấn, kết nối giữa doanh nghiệp trẻ với chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp lớn để hình thành hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ, tạo điều kiện cho người trẻ phát triển bền vững.

Kỳ vọng Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, Thanh Lộc mong muốn nhiệm kỳ mới sẽ có thêm nhiều cơ chế hỗ trợ thiết thực đối với doanh nghiệp trẻ, nhất là các chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ, hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kết nối nguồn vốn và mở rộng các diễn đàn giao lưu, hợp tác.

Thời gian tới, Thanh Lộc cho biết sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, bền vững; mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ, đồng thời tích cực tham gia các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và hoạt động an sinh xã hội.

Theo Thanh Lộc, thành công của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng kết quả kinh doanh mà còn ở những giá trị tích cực mang lại cho cộng đồng và đất nước./.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khơi dậy trách nhiệm trong thanh niên Các đại biểu Đại hội Đoàn cho rằng những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới sáng tạo, AI và chuyển đổi số là kim chỉ nam để thanh niên phát huy vai trò trong kỷ nguyên mới.

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